ألمانيا: من الطبيعي أن ننافس تل أبيب على مقعد بمجلس الأمن

العالم - أوروبا

وفي تصريح للصحفيين قبل أول زيارة له للأمم المتحدة بعد توليه منصب الوزير قال ماس "إن ترشيح ألمانيا معلن منذ وقت طويل ولا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل".

وقال الوزير الألماني في أعقاب انتقادات من ريتشارد جرينل مرشح واشنطن لمنصب السفير الأمريكي في برلين وآخرين "لا ننافس أي أحد؛ نحن ننافس على مقعد. هذا أمر يمكن للمرء التعامل معه بشكل طبيعي للغاية".

ويتألف مجلس الأمن من خمسة مقاعد دائمة لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وعشرة مقاعد غير دائمة تختارها الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة عامين.

وشغلت ألمانيا عضوية المجلس عامي 2011 و2012 وينافس حاليا كيانالإحتلال الإسرائيلي وبلجيكا على أحد مقعدين لعامي 2019 و2020.

كان جرينل قال في وقت سابق من مارس آذار إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا في التسعينيات مع مجموعة غرب أوروبا وآخرين يسمح لإسرائيل بالتقدم لشغل المقعد دون منافسة، فيما نفى دبلوماسيون ألمان أي اتفاق من هذا القبيل.

