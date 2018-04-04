شكري: لن نفرط في متر مكعب واحد من حصتنا في مياه النيل

العالم - مصر

واضاف شكري ان الأمور تسير الآن بصورة جيدة، مشيرا الى أن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها في مياه النيل، وهناك تفاهم حول هذا الأمر بين كافة الشركاء.

واضاف أن العلاقات المصرية الإفريقية باتت الآن كما كانت في عهد السيتينات خاصة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد لأنه مؤمن جدا بالبعد الإفريقي لمصر، وأن تكون العلاقات المصرية الإفريقية على أحسن ما يكون في إطار الشراكة التي تؤدي إلى التنمية الحقيقية للجميع.

واشار شكري فى لقاءه مع رؤساء أربع من اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب الى ان العلاقات المصرية العربية في أحسن حالاتها وأن هناك تنسيقًا مشتركًا مع كافة القوى الفاعلة بالوطن العربي لصالح الأمة العربية وبناء قواسم عربية مشتركة ومحددات تحفظ وتصون الحقوق العربية والأمن القومي العربي.

وتابع أن الرئيس السيسي يعطي ملف العلاقات المصرية الإفريقية بعدًا مهمًا جدًا وهو ما وضح من زيارات الرئيس المتكررة للدول الإفريقية ومشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي وغيرها من الأمور الأخرى.