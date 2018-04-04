لهذه الأسباب تخشى مصر سد النهضة!

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وأوضح الوزير المصري أن أسباب حساسية قضية سد النهضة الإثيوبي بالنسبة إلى مصر، ترتكز على التصرف الأحادي دون التنسيق مع دول المصب.

وأشار الوزير إلى التحديات المائية التي تواجه مصر والمتمثلة في محدودية حصتها من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكتي الري والصرف، فضلا عن التعديات المستمرة على الشبكة والحاجة إلى تعظيم الاستفادة والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.

وأضاف أن الزيادة السكانية في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن حيث تعتمد على 97% من مواردها من خارج حدودها، في حين تبلغ إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 114 مليار متر مكعب، لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية.

وأكد عبد العاطي أن عجز مصر المائي يبلغ أكثر من 54 مليار متر مكعب، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بما يناهز 20 مليار متر مكعب، والتي تمثل نحو 33% من إجمالي المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار متر مكعب، موضحا أن مصر تعد من أعلى دول العالم استيرادا للقمح.

المصدر: صحف مصرية