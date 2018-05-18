وزير الري الإثيوبي: بناء السد سيستمر على مدار اليوم دون توقف

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وأضاف الوزير أن بناء السد سيستمر 24 ساعة دون توقف إلى جانب دراسة الشركة الاستشارية والخبراء من الدول الثلاث، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وصرح الوزير "بما أن دراسة الشركة الاستشارية تأخذ زمنا طويلا.. قدمت إثيوبيا اقتراحا لإضافة 5 خبراء من الدول الثلاث يقومون معا "بغير تحيز" بدراسة وتقييم تخزين وتشغيل السد".

وأشار إلى أن المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة ستقدم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر وذلك للنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي، مضيفا أنه من المتوقع الوصول إلى حل مفيد خلال ثلاثة أشهر.

وبين سلشي بقل أن الدول الثلاث اتفقت أيضا على تقديم وجهات النظر والاقترحات والأسئلة حول التقرير الإستهلالي للشركة الاستشارية، كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية لكل دولة.

وقبلت الدول الثلاث دعوة مصر لإستضافة اجتماع كبار المسؤولين في القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018.

جدير بالذكر أن الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة والذي استمر لأكثر من سنة ضم وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبي

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