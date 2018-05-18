السنوار: لو تعاملنا بردود الفعل مع إسرائيل لأمطرنا تل أبيب بالصواريخ

العالم - فلسطين المحتلة

وأكّد السنوار في لقاء خاص على قناة الأقصى الفضائية، أن المقاومة الفلسطينية، ستستخدم من الأدوات ما يناسب كل مرحلة، وأن مسيرة العودة والنضال الشعبي وسيلة ناجحة، "ولن نتخلى عن وسائلنا الأخرى".

وأوضح السنوار، أن مسيرات العودة وكسر الحصار، هي وسيلة ناجحة في هذه المرحلة، قائلاً: "حين نختار المقاومة الشعبية السلمية، لا يعني ذلك أننا تخلينا عن المقاومة المسلحة التي قد نلجأ إليها في كل وقت".

وأضاف: "إن مسيرة العودة حققت أهدافاً استراتيجية، وأعادت للقضية الفلسطينية مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ووضعت حق عودة اللاجئين نصب أعين الفلسطينيين، وأنها آتت أكلها من خلال حالة التعاطف الدولي والإقليمي".

وأوضح السنوار، أن القضية الفلسطينية الوطنية تعيش في أكثر مرحلة صعوبة وتعقيداً، وأن مسيرات العودة، جاءت لتكون سداً أمام حالة الهرولة للتطبيع مع الاحتلال وتصفية القضية.

ودعا السنوار، قيادة حركة فتح لأن يعيدوا حساباتهم باتجاه تفعيل قوة المقاومة الشعبية ودور الجماهير، وأن يفتح المجال للناس لتعبر عن نفسها كما يجري في غزة، مؤكداً أن وضع القضية الفلسطينية سيتغير لو رفعت القبضة الأمنية عن أهل الضفة.

وأكمل أن حماس وقادتها جاهزون للتضحية بأرواحهم، وكل ما يملكون من أجل قضيتنا، ومن أجل أن يعيش المواطن الفلسطيني بكرامة، معتبراً أن غزة هي "خزان الثورة الفلسطينية".

وفيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، قال السنوار: "ملف الأسرى على رأس أولويات حماس، وهي جاهزة للدخول في مفاوضات صفقة تبادل جديدة، ولكن الاحتلال يناور ويكذب ليجبر حماس على تقديم التنازلات".

وأضاف: "إن تحرير أسرانا هي مسؤوليتنا، وأن قيادة الاحتلال تكذب على أهالي الجنود الأسرى وهي مشغولة بفضائحها وملفات الفساد هناك".

وأكد أن حماس قدمت لبعض الوسطاء تصوراً مفصلاً لسيناريوهات صفقة تبادل أسرى جديدة.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أشار السنوار إلى أن الجميع لاحظ اندفاع حماس نحو المصالحة، قائلاً: "لم أندم على تصريح قلته حول اندفاعنا للمصالحة، وإن العمل على جمع شمل شعبنا واجب لا يُندم عليه".

وأكد أن حماس ما زال بابها مفتوحاً ومشرعاً لتحقيق وحدة حقيقية مبينة على عمل مشترك ليس فيه إقصاء للآخر، معتبراً أن ما يمر بالقضية من مؤامرات يُلزم الجميع أن يتوحد ويجتمع معاً.

وأوضح السنوار، أن التحركات السياسية بدأت قبل 30/3 ومنذ بدأ الإعلان عن المسيرات مطلع آذار/ مارس، وجاءت وفود عربية ودولية تتواصل بحثاً عن حل ومخرج لما هو آت.

وقال: "وضحنا مواقفنا أننا نرفض (صفقة القرن) ونقل السفارة واعتبار القدس عاصمة للكيان، وأكدنا تمسكنا بحقوقنا الوطنية والعودة وحق فك الحصار" منوهاً إلى أن الاتصالات، استمرت حتى الأيام الأخيرة.

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