البث المباشر
الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال: 54 من جرحى مسيرات العودة في حالة موت سريري
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن تشكيلها لجنة لتجهيز الملفات القانونية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال
مراسل العالم: رفع العلم السوري في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي بعد إخلائها من الإرهابيين
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: نؤيد دعوات الدول والمراقبين لإجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة
الأمين العام للتعاون الإسلامي: "إسرائيل" قتلت وجرحت المئات بدم بارد في ذات الوقت الذي تحتفل به بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة
انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول
الاحتلال يمنع دخول الرجال تحت سن الأربعين الی مسجد الاقصی
مستوطنون يدنسون مقامات كفل حارس بسلفيت
محمد علي الحوثي يبدي استعداده لتبادل الأسرى مع السعودية
بوتين يبحث مع ميركل في سوتشي أزمة سوريا والاتفاق النووي الإيراني

ما موقف ايران باجتماع خبراء التعاون الاسلامي باسطنبول؟

ما موقف ايران باجتماع خبراء التعاون الاسلامي باسطنبول؟
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

العالم -ايران

طالب غلام حسين دهقاني المساعد القانوني والدولي لوزير الخارجية الايراني اليوم الجمعة خلال إجتماع كبار الخبراء التحضيري لمنظمة التعاون الاسلامي طالب بتأسيس لجنة تقصي الحقائق لدراسة تداعيات نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة .

وأضاف دهقاني خلال الإجتماع الطارئ لكبار خبراء منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول بأنّ ايران تطالب ايضاً بتأسيس لجنة تقصّي حقائق لمتابعة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة.

وناقش خلال الإجتماع خبراء عن 57 دولة اسلامية مواقف العالم الاسلامي حيال ما يجري في الاراضي الفلسطينية وأعدّوا وثيقة نهائية في هذا الشأن.

وسيتم اليوم الجمعة دراسة هذه الوثيقة النهائية خلال الإجتماع الطارئ لقادة و وزراء خارجية الدول الاسلامية تتلوها مصادقة نهائية تكون بمثابة موقف موحَّد للدول العضوة في المنظمة.
ومن ضمن القضايا الواردة في الوثيقة التنديد بقتل الشعب الفلسطيني دون رحمة على يد الكيان الصهيوني والتأسيس لعملية أو هيكلة يتم على أساسها محاكمة المجرمين الإسرائيليين في محاكم دولية.

يُذكر أنّ الإجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يقام اليوم في اسطنبول لدراسة آخر الأحداث والمستجدات التي شهدتها الاراضي الفلسطينية وبغرض التنديد بالجرائم الصهيونية في قطاع غزة ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة وكانت تركيا دعت لتشكيله بإعتبارها الرئيس الدوري للمنظمة يشارك فيه 13 رئيس جمهورية منهم الرئيس الايراني حسن روحاني ونائبان لرئيسَي جمهورية وثلاثة رؤساء وزراء و12 وزيراً للشؤون الخارجية إضافة الى دبلوماسيين عن 11 بلداً.

وسيمثل ايران في الإجتماع حسن روحاني رئيس الجمهورية ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية.

وكانت المجزرة التي ارتكبها الصهاينة في قطاع غزة أدت الى استشهاد 62 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3 آلاف منهم بجروح جاءت إحتجاجاً على نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس المحتلة وبمناسبة الذكري السبعين ليوم النكبة بدأت بعض الدول الاسلامية ومنها تركيا باجراءات للتنديد بهذه المجزرة والإعلان عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

102-2

تصنيف :

روابط ذات صلة

ظريف يصل اسطنبول للمشاركة في اجتماع دعم فلسطين

أميركا باتت اكثر كراهية بالعالم الاسلامي من اي وقت مضى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شهر رمضان و كيفية شرب الماء

هنية:دماء الشهداء أحيت القضية الفلسطينية عالميا +فيديو

سلاح الجو الأمريكي يعتذر عن "تعليق ساخر ثقيل" بشأن أفغانستان!

تصنيع ۱۷ عقارا طبيا نانويا في مجال الامراض الجلدية في ايران

إحراق مدرعة بالساحل الغربي ومصرع من كان على متنها

هنيه: سنحقق الانجاز الأكبر المتمثل بتحرير فلسطين

ما تاثير انسحاب امريكا على صادرات ايران البتروكيمياوية

كم بلغ عدد الأتراك موقوفي "أمن دولة" بالسعودية!

وزير طرق ايران: مستعدون للمشاركة في اعادة اعمار سوريا

شاهد.. دبابات الجيش السوري تتقدم في الحجر الاسود

شجرة "دم الأخوين" الاسطورية في سقطرى

بالفيديو؛ مسيرة حاشدة في طهران تنديدا بمجازر الاحتلال

الجاسوس الروسي سكريبال يغادر المستشفى في بريطانيا

هل ستوافق الامم المتحدة على طلب بولندا بشأن اوكرانيا؟؟

"كامبريدج اناليتيكا" البريطانية تشهر افلاسها في الولايات المتحدة

ايران في الامم المتحدة.. ممارسات الاحتلال انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الانسان

الشرطة البريطانية تعتقل شابا فيما يتصل بأعمال إرهابية

افشال محاولة اعتداء جديدة في فرنسا

أمير قطر يشكر إيران على دعمها بلاده بالأزمة الخليجية

ما هو الاثر الايجابي للإجهاد؟

الأکثر مشاهدة