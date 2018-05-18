ما موقف ايران باجتماع خبراء التعاون الاسلامي باسطنبول؟

طالب غلام حسين دهقاني المساعد القانوني والدولي لوزير الخارجية الايراني اليوم الجمعة خلال إجتماع كبار الخبراء التحضيري لمنظمة التعاون الاسلامي طالب بتأسيس لجنة تقصي الحقائق لدراسة تداعيات نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة .

وأضاف دهقاني خلال الإجتماع الطارئ لكبار خبراء منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول بأنّ ايران تطالب ايضاً بتأسيس لجنة تقصّي حقائق لمتابعة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة.

وناقش خلال الإجتماع خبراء عن 57 دولة اسلامية مواقف العالم الاسلامي حيال ما يجري في الاراضي الفلسطينية وأعدّوا وثيقة نهائية في هذا الشأن.

وسيتم اليوم الجمعة دراسة هذه الوثيقة النهائية خلال الإجتماع الطارئ لقادة و وزراء خارجية الدول الاسلامية تتلوها مصادقة نهائية تكون بمثابة موقف موحَّد للدول العضوة في المنظمة.

ومن ضمن القضايا الواردة في الوثيقة التنديد بقتل الشعب الفلسطيني دون رحمة على يد الكيان الصهيوني والتأسيس لعملية أو هيكلة يتم على أساسها محاكمة المجرمين الإسرائيليين في محاكم دولية.

يُذكر أنّ الإجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يقام اليوم في اسطنبول لدراسة آخر الأحداث والمستجدات التي شهدتها الاراضي الفلسطينية وبغرض التنديد بالجرائم الصهيونية في قطاع غزة ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة وكانت تركيا دعت لتشكيله بإعتبارها الرئيس الدوري للمنظمة يشارك فيه 13 رئيس جمهورية منهم الرئيس الايراني حسن روحاني ونائبان لرئيسَي جمهورية وثلاثة رؤساء وزراء و12 وزيراً للشؤون الخارجية إضافة الى دبلوماسيين عن 11 بلداً.

وسيمثل ايران في الإجتماع حسن روحاني رئيس الجمهورية ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية.

وكانت المجزرة التي ارتكبها الصهاينة في قطاع غزة أدت الى استشهاد 62 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3 آلاف منهم بجروح جاءت إحتجاجاً على نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس المحتلة وبمناسبة الذكري السبعين ليوم النكبة بدأت بعض الدول الاسلامية ومنها تركيا باجراءات للتنديد بهذه المجزرة والإعلان عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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