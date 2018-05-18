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خطيب جمعة طهران يؤكد ضرورة اخذ ضمانات من الاوروبيين بشأن الاتفاق النووي

خطيب جمعة طهران يؤكد ضرورة اخذ ضمانات من الاوروبيين بشأن الاتفاق النووي
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله كاظم صديقي، ضرورة أخذ ضمانات اثناء التفاوض مع الاوروبيين بشان الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وأشار آية الله كاظم صديقي في خطبة الجمعة اليوم الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، قائلا، ان قائد الثورة اكد مرارا انه لايمكن الوثوق بأمريكا، ان المفاوضات تم البدء بها على اساس الغاء الحظر ولكن لم يتم الغاؤه.

وأضاف، كما لاينبغي التوصل الى اتفاق مع الاوروبيين من دون اخذ الضمانات القوية وذلك لان المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين.

وتابع، ان الشعب يطلب من الدبوماسيين الايرانيين انه اذا استطاعوا اخذ ضمانات مكتوبة اثناء التفاوض بشأن الاتفاق النووي ولكن اذا لم يتمكنوا لايجب ان يرضوا بغير ذلك.

واشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، قائلا، ان نقل السفارة الامريكية هو اكبر كارثة حدثت خلال هذه الايام.

واضاف، ان الكيان الصهيوني هو السبب في مصائب العالم الاسلامي، فالصهاينة خلافاً للقوانين الدولية اغتصبوا القدس التي هي لجميع الفلسطينيين.

وأشار آية الله صديقي الى ردود الفعل الدولية على جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، قائلا، للاسف الشديد ان بعض قادة الدول الاسلامية والعربية اصابها الاختناق والتزمت الصمت ولم تبدي اي رد فعل على جرائم الصهاينة.

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