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خرازي: بامكان الدول الاوروبية تجاوز الحظر الاميركي عبر التعامل باليورو

خرازي: بامكان الدول الاوروبية تجاوز الحظر الاميركي عبر التعامل باليورو
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية "كمال خرازي" ان بامكان الدول الاوروبية تجاوز الحظر الاميركي عبر التعامل مع ايران باليورو.

العالم - ايران

وقال خرازي خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "كوريرا دلاسرا" الايطالية حول موقف طهران من تهديد واشنطن الدول الاوروبية بفرض حظر ضد من يتعاون مع ايران اقتصاديا: إننا قادرون على الدفاع عن انفسنا على الدوام الا أن هذا التهديد لايتلاءم مع المصالح الاوروبية، وعليها أن تتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها التجارية والاقتصادية وتفعيل التعامل باليورو وإن لم تفعل ذلك ستزداد الامور تعقيدا.

واوضح وزير الخارجية الايراني الاسبق ان الهدف الاول للاميركيين القضاء على الثورة الاسلامية الا انه مؤامرتهم باءت بالفشل بل أصبحت ايران اليوم أكثر قوة وأكثر نفوذاً وأكثر إحتراماً بين الاوساط العالمية فضلاً عن ايجادها تحالفات رصينة، وأما الحالة العربية الراهنة بسبب الظروف التي تسودها فقد باتت مفرزة للارهاب ومزعرعة للأمن.

وأكّد خرازي خلال المقابلة بأنّ ايران نفذت جميع الالتزامات وإنّ القرار الأميركي الأخير جاء متماشياً مع مصالح واشنطن وحلفائها في الشرق الاوسط، معتبرا الإبقاء على الاتفاق النووي رهن بما سيقوم به الاوروبيون.

وفيما يتعلق بمستقبل الشرق الاوسط وزيادة التوتر في بلدانه قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية: ان فلسطين هي القضية الرئيسية وقد تفاقمت المشكلة منذ نقل السفارة الاميركية الى القدس، فضلا عن ضرب الحق الفلسطيني عرض الحائط وعدم الإهتمام به ما أدّى الى غضب فلسطيني واستياء على مستوى العالم الاسلامي ستنجم عنه تداعيات خطيرة.

وعن مزاعم إتهام ايران بدعم الجماعات الارهابية قال خرازي: ان ايران تدافع عن أصدقائها وجيرانها في حين أن واشنطن والدول العربية في الخليج الفارسي وفي طليعتها السعودية هي التي تدعم الجماعات الارهابية.

وقال خرازي في معرض رده على سؤال حول الديمقراطية في ايران ودور المرأة: ان لكل بلد عاداته وتقاليده وإننا نتوقع من باقي الدول الإحترام لأنه الركيزة في الحوار معها، وبالنسبة للديمقراطية فايران خصصت للأقليات الدينية والقومية بما في ذلك اليهود مقاعد برلمانية، وأما المرأة الايرانية فهي الأكثر نشاطاً على مستوي المنطقة في الشؤون المدنية والاقتصادية حيث بلغت تشكل الطالبات الجامعيات في ايران نسبة 60 بالمائة من مجموع الطلاب فضلا عن حصول منتخب ايران للسيدات لكرة القدم على لقب بطولة آسيا بكرة الصالات وهذا موضع اعتزاز لنا.

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