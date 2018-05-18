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هاتان الدولتان ستكونان في نقاش بوتين وماكرون...من هما؟

هاتان الدولتان ستكونان في نقاش بوتين وماكرون...من هما؟
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان ملفات إيران وسوريا وأوكرانيا، الأسبوع المقبل، خلال زيارة ماكرون لمدينة سان بطرسبرغ.

العالم - اوروبا

ومن المقرر أن يزور ماكرون روسيا لحضور منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، بصفته ضيف شرف، يومي 24 و25 مايو/ أيار الجاري، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين، أنه "من المتوقع أن تركز قمة الزعيمين الروسي والفرنسي على حل الأزمتين السورية والأوكرانية، وخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي إضافة إلى مسائل التعاون الثنائي".

كما سيوقع الزعيمان على عدد من الوثائق الخاصة بالعلاقات بين موسكو وباريس، حسب المصدر نفسه.

من جانب آخر، لفت الكرملين، إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيكون ضيف شرف بالمنتدى الاقتصادي، حيث سيجري محادثات مع بوتين يوم 26 من الشهر الجاري".

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