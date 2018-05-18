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الأمن المصري يلقي القبض على ناشط حقوقي

الأمن المصري يلقي القبض على ناشط حقوقي
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر أمنية إن جهاز الأمن المصري ألقى القبض اليوم الجمعة على الناشط الحقوقي البارز هيثم محمدين للاشتباه بانضمامه لمنظمة إرهابية.

العالم - مصر

وقالت المصادر إن السلطات ألقت القبض على محمدين، وهو محام يدافع عن حقوق العمال وينتمي لحركة الاشتراكيين الثوريين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منزله بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة ليصبح الأحدث من بين نشطاء حقوقيين وسياسيين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت المصادر أنه سيحال في وقت لاحق إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه وربما توجه له اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم من خلال نشر أخبار كاذبة.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الداخلية للحصول على تعليق.

وكانت السلطات ألقت القبض على محمدين في أول أيام انتفاضة 2011 خلال مشاركته في واحدة من أولى مظاهراتها وأفرج عنه سريعا

كما ألقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2013 في محافظة السويس خلال توجهه لدعم احتجاج عمالي ثم أفرج عنه بعد اتهامه بالانتماء لمنظمة سرية ونشر أكاذيب ضد الجيش.

وألقي القبض عليه في 2016 لمشاركته في احتجاجات على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

ويوم الثلاثاء أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الناشط السياسي البارز شادي الغزالي حرب 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة الانضمام لمنظمة إرهابية، في إشارة فيما يبدو إلى عدد من النشطاء ألقي القبض عليهم في الأسابيع الماضية. 

كما يواجه حرب الذي كان من بين المشاركين في انتفاضة 2011 اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة.

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