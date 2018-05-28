الاتحاد الاوروبي يناقش اليوم السياسة التي سيعتمدها حيال ايران

العالم-اوروبا

وهذا هو الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي حيث عقد الاجتماع الاول في صوفيا بعد اللقاء الذي جمع ثلاثة من الوزراء مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي مع وزير الخارجية الايراني في بروكسل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التئام الجلسة الاولى للجنة المشتركة المنبقة عن الاتفاق النووي التي ضمت ثلاثة من الاعضاء الاوربيين ومساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ومساعد وزير الخارجية الايراني.

واعلنت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الاوروبي عازم على الحفاظ على مصالح الشركات ورجال الاعمال ممن قد يتاثروا بسبب العقوبات الاميركية.

وكان الدبلوماسيون الايرانيون قد حددوا في اجتماع الجمعة الماضي مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي اي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا مهلة للاوروبيين كي يبينوا كيف يمكنهم انقاذ الاتفاق النووي. وتريد ايران التعويض عن خفض صادراتها للنفط بسبب الحظر الاميركي والحفاظ على التعاون المصرفي مع اوروبا.