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هذا ما ستفعله روسيا حال إقامة قاعدة أمريكية في بولندا

هذا ما ستفعله روسيا حال إقامة قاعدة أمريكية في بولندا
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكرملين أن طلب وارسو من واشنطن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي البولندية ستكون له تداعيات واضحة على الوضع بأوروبا.

العالم_اوروبا

وأشار إلى أن موسكو ستعمل على تحقيق توازن في الردع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات صحفية اليوم: "لنرى أولا ما طبيعة هذه القاعدة، وإذا رصدنا تقدما تدريجيا للناتو باتجاه حدودنا فإن الجانب الروسي سيتخذ إجراءات لتحقيق التوازن".

وأضاف: "لا شك أن ذلك شأن داخلي لأي دولة، لكن تداعياته على الأجواء العامة في أوروبا ستكون جلية".

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما يوري شفيتكين إن سياسة بولندا تؤدي إلى مواجهة بالقرب من الحدود الروسية البولندية.

وكان موقع "Politico" الإخباري أفاد في وقت سابق استنادا إلى وثائق لوزارة الدفاع البولندية بأن وارسو مستعدة لدفع ملياري دولار لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا.

ورأت السلطات البولندية في هذه الخطوة "حاجة ملحة لوجود وحدات عسكرية أمريكية بصورة دائمة في بولندا"، فيما يؤكد الموقع الإخباري أن وارسو على استعداد "لتقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي وجعله أكثر راحة بالنسبة للبيت الأبيض".

وعلق شفيتكين في هذا الصدد قائلا: "برأيي، سياسة قيادة البلاد هذه، لا تتفق مع رأي سكان بولندا. ومن الجلي أن سياسة قيادة البلاد تحمل طابعا عسكريا. وهي تظهر تماما أنهم لم يطلبوا، بل مستعدون لتخصيص ملياري دولار كي تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية".

ولفت نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن روسيا مستعدة لاتخاذ تدابير لتعزيز قدراتها الدفاعية.

ورجح شفيتكين "احتمال ظهور قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي البولندية" في المستقبل المنظور.

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