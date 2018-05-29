لوغانسك تتهم كييف بنشر راجمات صواريخ عند خط التماس

العالم - اوروبا



وأكد أندريه ماروتشكو، المتحدث باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك، أن "الاستخبارات رصدت استمرار القوات الأوكرانية في استخدام مواقع للبنية التحتية المدنية ومنازل المواطنين لنشر أفرادها والأسلحة والعتاد"، مشيرا إلى أن العسكريين الأوكرانيين ينتهكون بذلك اتفاقات مينسك حول التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والتي تطالب طرفي النزاع بسحب القوات والأسلحة، بما فيها راجمات الصواريخ، من خط التماس.

وأوضح ماروتشكو أن الجيش الأوكراني نشر 3 راجمات صواريخ من نوع "غراد" في أراض تابعة لأحد المنازل الخاصة في بلدة "بولوتنويه" الواقعة بالقرب من خط التماس، مضيفا أن العسكريين قاموا بتمويه تلك المعدات ومنعوا السكان المحليين من الاقتراب من المنطقة.

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