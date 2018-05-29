رئیس مجلس الرئاسة البوسني یعرب عن امتنان شعبه لایران

العالم - ايران

جاء ذلك في تصریح لبغوفیتش خلال مادبة افطار رمضانیة اقامتها السفارة الایرانیة فی سراییفو مساء الاثنین.

من جانبه، اعتبر السفیر الایراني محمود حیدري هذه المراسم مؤشرا للعلاقات الاخویة بین الشعبین الایراني والبوسني، معربا عن امله بان تعود الوحدة والتضامن الى العالم الاسلامي في ظل بركات شهر رمضان المبارك وان تشهد جمهوریة البوسنة والهرسك المزید من الاستقرار والتقدم.

وحضر المراسم ایضا نائب رئیس مجلس النواب البوسني ونائب رئیس مجلس القومیات في البوسنة والنائب المسلم لرئیس جمهوریة صربسكا وامین العاصمة سراییفو فضلا عن سفراء تركیا واندونیسیا والكویت وفلسطین وباكستان ومالیزیا وجمهوریة اذربیجان وعدد من المسؤولین والدبلوماسیین في وزارة الخارجیة البوسنیة.

كما حضر المراسم عدد من مندوبي وكالات الانباء والصحف المهمة في جمهوریة البوسنة والهرسك ورئیس مكتبة 'غازی خسروبیك' ومسؤولي غرفة التجارة وبعض الناشطین الاقتصادیین.

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