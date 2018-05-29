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راموس يحذف "واتساب" من هاتفه بسبب صلاح!

راموس يحذف
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

اضطر لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس إلى إلغاء تطبيق واتساب الشهير من هاتفه بسبب كمية الرسائل التي وصلته من قبل المصريين والعرب وذلك عقب نهاية اللقاء الذي جمع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

العالم - منوعات 

حيث تمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الوصول إلى رقم هاتف سيرجيو راموس وقاموا بنشره على جميع وسائل التواصل.

وأكد مستخدمو وسائل التواصل أن هذا العمل أقل ما يمكن فعله مع النجم الإسباني الذي تعمد إصابة النجم المصري محمد صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

واستمرت الحملة العنيفة ضد راموس على جميع مواقع التواصل العربية والأجنبية بسبب هذا الفعل الذي وصف بالمشين.

وكخطوة أولى قام راموس بالتخلي عن تطبيق واتساب كما نفى ما نُسب إليه من الجماهير، لكن خبراء في رياضة الجودو قالوا إن راموس استخدم حركة ألغيت من البطولات الدولية لرياضة الجودو وتحمل اسم "واكي جاتاميه" لإسقاط محمد صلاح وإصابته.

وطالب معلقون ولاعبون سابقون بإيقاف راموس، وأشار آخرون إلى أن ريال مدريد لم يكن ليحقق هذه النتائج لولا محاباة الحكام والتغاضي عن أخطاء لاعبيه.

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