البث المباشر
واشنطن تدعو الى اجتماع طارىء لمجلس الامن بعد رد المقاومة في غزة على عدوان الاحتلال باطلاق صواريخ على مستوطناته
بيان القسام والسرايا: ردنا بعشرات القذائف الصاروخية على المواقع الصهيونية يؤكد أن هذه الجرائم لايمكن السكوت عليها
كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان مسئوليتهما عن قصف المواقع العسكرية للاحتلال والمستوطنات في محيط قطاع غزة
الاحتلال الاسرائيلي يعلن اطلاق 114 قذيفة وصاروخا من قطاع غزة نحو المستوطنات
هيئة كسر الحصار: سلطات الاحتلال اعتقلت 17 مشاركا على متن سفينة الحرية
طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة
مراسلة العالم: اعلام الاحتلال يعلن عن ارتفاع الإصابات إلى 6 مستوطنين احدهم حالته خطرة إثر تعرضهم لقذيفة صاروخية
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: "لن نسمح للاحتلال بمواصلة الاعتداء على شعبنا دون رد، والرحلة البحرية رسالة للعالم بأنه حان الوقت لكسر الحصار عن غزة"
الاعلام العبري: احدى قذائف الهاون التي أطلقت من غزة صباح اليوم أصابت موقعا عسكريا للجيش الاسرائيلي

تطورات متسارعة.. ما حقیقة الانسحاب الأمريكي من التنف؟

تطورات متسارعة.. ما حقیقة الانسحاب الأمريكي من التنف؟
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرح مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات حول منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا بما في ذلك التنف انتهت وقد جرت منذ بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن السيطرة على الحدود الجنوبية ستسلم لدمشق.

العالم - سوريا

وقال المصدر المطلع لوكالة “سبوتنيك”، أن السيطرة على الحدود الجنوبية السورية بما في ذلك منطقة التنف، ستكون بيد دمشق وذلك وفقا لاتفاقيات جرت مناقشتها منذ بضعة أسابيع.

وأردف المصدر: “كل المناطق الحدودية الجنوبية ستسلم للحكومة السورية، وفي مرتفعات الجولان، سيتم تجديد الاتفاقية حول منطقة قوات الأمم المتحدة للمراقبة”.

وأضاف: “جرت مناقشة هذه الاتفاقيات عدة أسابيع”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، قد عبر عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا.

وصرح لافروف “أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأمريكية من التنف، وكما قلت سابقا، فإن هذه المنطقة أنشئت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية. لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأمريكيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية”.

وأضاف “في حال توصلوا إلى النتيجة، فأنا آمل أن يتم تنفيذ ذلك”.

102-104

روابط ذات صلة

سوريا تقيم علاقات دبلوماسية مع أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية

لافروف: هذه المحاولات في سوريا تم إحباطها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير خارجية السودان: العلاقات مع مصر "خط أحمر"

ميركل تدعو أردوغان لزيارة ألمانيا  

مقتل جندي تركي في العراق

3 مستشارين عسكريين سعوديين زاروا شمال سوريا

أوضاع المئات من المسلحين في ببيلا جنوب دمشق

مشجعو دورى أبطال أوروبا يسخرون من شعر رونالدو!

شاب "عاثر الحظ" يفشل في دخول السجن مرتين

سمات العمل الارهابي خلف حادث اطلاق نار في بلجيكا + فيديو

قائد الثورة الاسلامیة یوعز بتنفیذ الحدود الالهیة بحق متهمی جریمة المدرسة بغرب طهران

المصادقة على انضمام ايران الى معاهدة مكافحة تمويل الارهاب

طبيب ليفربول يكشف أسرار الدقائق الأولى عقب إصابة صلاح !

لقاء بين السيسي والبشير في أكتوبر المقبل

العبادي يعد العراقيين بتحسين وضع الكهرباء خلال هذه الفتره!

تطورات متسارعة.. ما حقیقة الانسحاب الأمريكي من التنف؟

لعبة فيديو جديدة تشجع على قتل الطلاب في المدارس!!

هيومان رايتس ووتش تؤكد.. ضرورة ضمان تحسين الأوضاع الحقوقية قبل الانتخابات في ليبيا

شاهد.. داعية تونسي يحرم وسائل الإعلام العربية!!

مقتل شخصين إثر سقوط طائرة تدريب في جنوب طهران

خاص العالم انباء عن تسليم الحدود الجنوبية بما فيها التنف للدولة السورية+فيديو

نداء تونس: حكومة الشاهد هي "عنوان" أزمة سياسية

الأکثر مشاهدة