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طبيب ليفربول يكشف أسرار الدقائق الأولى عقب إصابة صلاح !

طبيب ليفربول يكشف أسرار الدقائق الأولى عقب إصابة صلاح !
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد روبنز بونز طبيب فريق ليفربول الانجليزي أنه شعر بمدى خطورة إصابة محمد صلاح جناح الفريق بمجرد سقوطه أرضا أثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد.

العالم - رياضة 

حيث أوضح في تصريحاته التي نقلها موقع " liverpoolecho" أن صلاح من نوعية اللاعبين اللذين لا يشتكون مطلقا، وأن عدم استطاعة صلاح استئناف المباراة جعله على يقين من أن إصابته ليست بسيطة. 

وقال: "عقب نهاية الشوط الأول حاولت تهدئته، وقلت له أنه لا يمكن فعل شيء وينبغي عليه ألا يقلق، فقد حان الوقت للبحث عن حلول وليس للندم العديم الفائدة". 

وتابع أن صلاح لم يستطع متابعة شوط المباراة الثاني بعدما توجه الثنائي إلى أحد مستشفيات مدينة كييف الأوكرانية التي احتضنت النهائي، ولكنهما عادا عقب المباراة وقتما رفع لاعبو الريال كأس البطولة. 

وقال: "لم نشاهد الشوط الثاني، ولكننا كنا نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أفراد الأمن بالمستشفى يخبرونا بالنتيجة، وعندما عدنا ساعدناه على تغيير ملابسه حيث لم يستطع القيام بذلك بمفرده، ثم توجهنا للمطار". 

وأتم روبنز تصريحاته مؤكدا أن مدة غياب صلاح تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، وأنه يعمل على تقليلها، مبديا حزنه الشديد على إصابة جناح منتخب مصر. 

ويأمل صلاح أن يستطع اللحاق بزملائه بمنتخب مصر ويشارك في بطولة كأس العالم المنتظر إقامتها الشهر المقبل، وتشير التكهنات أنه سيغيب عن مباراة أوروجواي، على أن يلحق بمبارتي السعودية وروسيا.

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