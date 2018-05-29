ما جرى مع محمد صلاح ممنوع في الجودو!

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وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد القاري للجودو بموقع تويتر، أوضح الاتحاد أن "ما قام به سيرجيو راموس مع محمد صلاح حركة ممنوعة في لعبة الجودو، لكن في كرة القدم فإنها كافية لتتوج بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف البيان أن "هناك أسبابًا قوية أدت إلى منع تلك الحركة التي تسمى "واكي جاتامي"، وحظرها على لاعبي الجودو لخطورتها والإصابة الخطيرة التي من الممكن أن تلحق بأي لاعب".

ويؤكد عشاق صلاح أن راموس تعمد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة الثلاثين بزميله آدم لالانا.

وفي وقت لاحق، قال صلاح عن إصابته -في تغريدة له بموقع تويتر- "كانت ليلة صعبة جدا، ولكنني مقاتل، على الرغم من كل الاحتمالات الممكنة، فإنني سأتواجد في روسيا من أجل جعلكم فخورين دومًا بي؛ حبكم ودعمكم لي سيعطيان القوة التي احتاجها دائمًا".

ويعول المصريون على صلاح كثيرا في قيادة المنتخب الوطني في مونديال روسيا الذي تعود له مصر بعد غياب أكثر من ربع قرن.

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