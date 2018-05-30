البث المباشر
بوغدانوف: اللقاء الثلاثي في عمان سيبحث وقف النار في الجنوب السوري
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "الأسرى الإداريين سيبدؤون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال".
50 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، منذ صباح اليوم.
دمار كبير في منزل للمستوطنين جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة عليه خلال رد المقاومة على عدوان الاحتلال.
الحديدة: الأجهزة الأمنية تلقي القبض على خلية تابعة للعدوان تقوم برصد أماكن وتحركات الجيش واللجان الشعبية
مسؤول في حماس: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
سكان مخيم اليرموك بدؤوا بالعودة إلى بيوتهم
اغتيال قائد قوات التدخل السريع بأبين اليمنية جرّاء هجوم مسلح
وزير خارجية تركيا: القوات التركية والأميركية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة
وزير خارجية تركيا: خارطة الطريق في منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلنا لاتفاق مع أميركا

الفصائل الليبية تتفق على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر

الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

اتفقتْ الاطرافُ الأربعة الرئيسية في ليبيا الذين عقدوا اجتماعاً مع الرئيسِ الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس على تنظيمِ انتخاباتٍ تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.خارطةُ طريقٍ ربما تضعُ حداً للازمةِ السياسية في البلاد والفوضى منذ الاطاحةِ بنظامِ القذافي عام الفين واحدَ عشَر في اطارِ ما سُميَ بالربيعِ العربي.

العالم-مراسلون

اربع ساعات من المباحثات حول الازمة الليبية ،هنا في قصر الاليزيه في باريس ،خرج بعدها المجتمعون بالاتفاق على خرطة حل سياسي للازمة المستمرة في البلاد منذ سقوط القذافي عام الفين واحد عشر.

على طاولة ضمت رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه في شرق ليبيا ،المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري ،وبرعاية فرنسية وحضور عربي وافريقي واوروبي من عشرين دولة ،اعلن الفرقاء الليبيين الرئيسيين في الازمة الليبية التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من  كانون اول/ديسمبر المقبل .

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج "الموافقة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وحدد موعد العاشر من ديسمبر المقبل وخيار الانتخابات هو ما طالبنا به وطرحناه منذ قرابه العام ويسعدنا استجابه الجميع وان جائت متأخرة".

الراعي الفرنسي لتلك المحادثات اعتبر الخطوة مرحلة هامة في طريق الحلحلة السياسية للازمة.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان "الجميع وافقوا على العمل وهو ما يشكل مرحلة هامة من اجل الحل السياسي للازمة.الاعلان المشترك مرحلة هامة جدا ،والاتفاق هو خطوة رئيسية نحو المصالحة الليبية".

من جهته وصف الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اجتماع اليوم بالتاريخي لليبيين ،وطالب الليبيين بدعم الحل السياسي .

ونص الاعلان ايضا التزام الافرقاء بالعمل بشكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية ،وقبول نتائجها .كما نصت خارطة الطريق على توحيد قوات الأمن التي تضم حاليا مجموعة كبيرة من الفصائل المسلحة ،وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد.

غير أن هذه التطورات بحسب مراقبين ترتفع امامها تحديات عديدة ،على ضوء الانقسامات على الأرض .وهنا يقول هؤلاء ان الواقع أكثر تعقيدا بكثير مما رسم على الورق، لجهة دور الميليشيات التي انتشرت في ظل الفوضى السائدة ومعارضة الليبيين لكل ما يعتبرونه تدخلا أجنبيا. لكن العبرة تبقى في التنفيذ.

 

روابط ذات صلة

ما هي بنود المبادرة الفرنسية حول ليبيا، وما الذي تحقق منها؟!

كتائب مسلحة من غرب ليبيا ترفض لقاء باريس.. والسبب؟

فصائل في غرب ليبيا تثير الشكوك بشأن محادثات باريس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حظ سيئ .. غرق سفينة أثناء تسليمها لمالكها الجديد (صور وفيديو)

الفوعة وكفريا تستقبلان شهر رمضان تحت حصار للعام الرابع

سلطات البحرين تجدد اعتقال طبيب عالج المتظاهرين

هجوم انتحاري على مقر وزارة الداخلية الأفغانية

متى يبدأ الدماغ بـ "أكل نفسه"؟

ماكرون يستقبل مهاجرا غير شرعي أقدم على فعل “بطولي”

جريمة صادمة تهز المجتمع الإيراني وقائد الثورة يوعز بمعاقبة المتهمین

ساعات الصيام تفجر جدلا في الجزائر.. والسبب؟!

مقتل 3 من الشرطة الأفغانية بتفجير انتحاري شرقي البلاد

البحرين تحكم علی 11 ناشطا بالمؤبد وإسقاط جنسية

طفل يفارق الحياة بعد تركه 7 ساعات في حافلة الحضانة (صور)

الشاهد يرفض الاستقالة ويتهم السبسي بتدمير الحزب الحاكم

اطلاق صاروخ قاهر M2 نحو مرتزقة السعودية بالجوف

ليفاندوفسكي يريد ترك بايرن ميونيخ بحسب وكيله

مشهد “مذهل” من أعماق البحر.. غواص ينقذ آخر بـ”أعجوبة” (فيديو)

خارجية روسيا: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثي حول سوريا

هجوم باليستي علی مرتزقة السعودية في الساحل الغربي

بالصور.. طريق اللعنة في ديالى

"خفافيش انتحارية".. خطة أميركية فاشلة لتدمير اليابان !

حماس: الفصائل الفلسطينية تقبل التهدئة في غزة إذا التزم بها الاحتلال

الأکثر مشاهدة