البث المباشر
وكالة: تركيا وأمريكا توافقان على تشكيل إدارة محلية في منبج خلال 60 يوما إذا تم التوصل لاتفاق يوم 4 يونيو
وكالة: القوات الأميركية والتركية تبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج خلال 45 يوما إذا وقع الاتفاق يوم 4 يونيو
تركيا وأمريكا تتفقان على خطة من ثلاث خطوات بشأن منبج السورية
الخارجية الألمانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على حدود غزة
بوغدانوف: اللقاء الثلاثي في عمان سيبحث وقف النار في الجنوب السوري
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "الأسرى الإداريين سيبدؤون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال".
50 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، منذ صباح اليوم.
دمار كبير في منزل للمستوطنين جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة عليه خلال رد المقاومة على عدوان الاحتلال.
الحديدة: الأجهزة الأمنية تلقي القبض على خلية تابعة للعدوان تقوم برصد أماكن وتحركات الجيش واللجان الشعبية
مسؤول في حماس: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

كتالونيا تستجيب لشرط مدريد وتستثني الانفصاليين المنفيين من الحكومة

كتالونيا تستجيب لشرط مدريد وتستثني الانفصاليين المنفيين من الحكومة
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس إقليم كتالونيا الإسباني، عن تشكيلة حكومته الجديدة، التي استثنى منها وزراء دعاة الانفصال المنفيين أو المسجونين، وذلك استجابة لشرط أساسي فرضته مدريد للموافقة على الحكومة.

العالم - اوروبا 

وبحسب " روسيا اليوم " قال رئيس الإقليم، كيم تورا، في بيان، أمس الثلاثاء: "الوزراء المسجونون والمنفيون يعبرون عن ثقتهم التامة بالرئيس ويبدون موافقتهم كي تعود المؤسسات الكتالونية إلى خدمة أبناء كتالونيا (..) في أسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الإقليم، بعيد انتخابه تحدى مدريد من خلال تعيينه 4 وزراء كانوا أعضاء في حكومة الرئيس المخلوع، كارليس بوتشيمون، اثنان منهم لا يزالان في السجن والآخران في المنفى ببلجيكا.

وقد اعتبرت مدريد هذه الخطوة "استفزازا" ورفضت نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لتتمكن الحكومة من بدء مهامها، ما سيؤدي تلقائيا إلى رفع الوصاية التي فرضتها الحكومة المركزية في مدريد على كتالونيا تطبيقا للمادة 155 من الدستور.

وأدى التجاذب بين كتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا، والحكومة المركزية، إلى إطالة الأزمة السياسية في الإقليم الغني بالموارد والذي يعاني من فراغ حكومي منذ 7 أشهر.

وما تزال الحكومة الإسبانية تفرض وصايتها على إقليم كتالونيا منذ الـ 27 أكتوبر 2017 بعد إعلان سلطات كتالونيا حينها استقلالها عبر استفتاء.

تصنيف :

روابط ذات صلة

محكمة بلجيكية ترفض تسليم اسبانيا وزراء سابقين في الحكومة الكاتالونية

بطولة اسبانيا: برشلونة بطلا للمرة الخامسة والعشرين

وزير خارجية اسبانيا قريبا في طهران

اسبانيا تذل الارجنتين وديا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الحريري في السعودية بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة

ضبط خلية جديدة تابعة للعدوان بمحافظة الحديدة

ما حقيقة انسحاب الوحدات الكردية من مدينة منبج السورية!

صواريخ غزة تؤجل مراسم تسلم قائد قوات الاحتلال الجديد

لماذا لا يمرض البعض أبداً بينما يصاب آخرون بالمرض دائماً؟!

شروط إنضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

قرار البرلمان العراقي بشأن الانتخابات... بين الاتهام والاشادة

أمير البيان.. مسابقة شعرية رمضانية في مدينة خرمشهر الايرانية +فيديو

روسيا تقرر الرد على العقوبات الأميركية

محاكمة أمريكي انتحل شخصيات أمراء سعوديين لسرقة ملايين الدولارات!!

عون يدعو واشنطن للمساعدة بعودة النازحيين السوريين

إعلان مرعب على متن طائرة: تشقق الزجاج.. سنعود!

أوغلو يهدد" أغلقوا قاعدة إنجرليك وكورجيك"

مفوضية الانتخابات العراقية تلغي أكثر من ألف محطة انتخابية

"القرقيعان".. موروث شعبي خليجي في رمضان!

موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن

هدوء حذر في غزة وواشنطن تدعو لإدانة الفلسطينيين +فيديو

الحكمة: زيارة الحكيم إلى الكويت ليست الأولى من نوعها

بريطانيا: رئيس تشلسي ممنوع من العمل بجوازه الإسرائيلي!

"الخارجية الفلسطينية": التحرك الأمريكي يعتبر إستخفاف بمجلس الأمن

الأکثر مشاهدة