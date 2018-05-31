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بومبيو: القمة بين ترامب وكيم جونغ أون تسير في الاتجاه الصحيح
بومبيو: القمة بين ترامب وكيم جونغ أون نسير في الاتجاه الصحيح
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شاهد..روسيا توطد علاقتها بكوريا الشمالية قبل قمة مرتقبة مع ترامب

الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا وزيرُ الخارجيةِ الروسي سيرغي لافروف الذي يقومُ بزيارةٍ الى بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي الى زيارة روسيا، وفي نيويورك بحثَ وزيرُ الخارجيةِ الاميركي مايك بومبيو مع جنرالٍ كوري شمالي القمةَ المرتقبةَ بين جونغ اون والرئيسِ الاميركي دونالد ترامب

العالم – مراسلون

قبل ثلاثة عشر يوماً من القمة المنتظرة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ثلاث لقاءات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات رفيعة المستوى في نيويورك ،وفدان من البلدين في قرية بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين ووفدان آخران في سنغافورة لتنسيق الشؤون اللوجستية للقمة.

هنا في فندق وسط مانهاتن في نيويورك بدء نائب رئيس اللجنة المركزية في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونج شول المحادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث ما إذا كان من الممكن المضي قدما بشان القمة والاتفاق على جدول اعمالها وما سيطرح على طاولة الحوار.

البيت الأبيض قال إن المفاوضات الجارية في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين بشأن القمة المحتملة تسير على ما يرام .

وقالت المتحدثه بأسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن"القراءات من هذه الاجتماعات إيجابية حتى الآن وسنستمر في التحرك قدما ،سنواصل استهداف موعد الثاني عشر من يونيو لانعقاد الاجتماع ونتوقع أن ننجح في ذلك".

وتطالب واشنطن بنزع السلاح النووي بشكل كامل ولا تنوي تخفيف العقوبات الدولية الا بعد انتهاء العملية لكن بيونغ يانغ رغم موافقتها على التحدث عن نزع السلاح النووي لكنها ترفض أن يكون أحاديا ودون مقابل طالما ترى في ترسانتها الذرية ضمانة لبقاء النظام.

وعلى خط مواز وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية  كما ستنظم لقاءات بين مسؤوليين كبار في الحكومات الأميركية والكورية الجنوبية واليابانية .

 

 

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