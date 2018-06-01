ترامب لرئيس وزراء كندا: أوافق على صفقة عادلة بشأن "نافتا"

العالم - الاميركيتان

وجاء في بيان الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة 1 يونيو / حزيران:"على مدى عقود، لم تكن اللعبة في التجارة لصالح الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "لقد ذهب هذا الوقت، واليوم أبلغنا رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، بأن الولايات المتحدة ستوافق على صفقة عادلة، أو لن تكون هناك أية صفقة".

وقال رئيس الوزراء الكندي، أمس الخميس 31 مايو، أن كندا ستحمي مصالح العمال الكنديين وسوف تعلن عن إجراءات للرد على فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم.

وأكد جاستن ترودو، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لقرارات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، فيما أوضحت وزيرة الخارجية الكندية، كرستيا فريلاند أن أوتاوا ستفرض ضرائب على منتجات أمريكية.

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