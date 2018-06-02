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كندا تشتكي الرسوم الاميركية لدى منظمة التجارة العالمية

كندا تشتكي الرسوم الاميركية لدى منظمة التجارة العالمية
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تقدمت كندا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الاميركية "غير القانونية" على واردات الصلب والالمنيوم الكندية، بحسب ما اعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الجمعة.

العالم _ الاميركيتان

وقالت فريلاند في بيان إن "هذه الرسوم الاحادية المفروضة تحت ذريعة خاطئة لحماية الامن القومي الاميركي تتعارض مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وستنسق كندا في الشكوى التي تقدمت بها لمنظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الاوروبي الذي تقدم بدوره بشكوى لدى المنظمة.

وطالبت كندا بمراجعة الاجراءات الاميركية بموجب الفصل عشرين من آلية حل النزاعات في معاهدة التبادل التجاري الحر في اميركا الشمالية "نافتا".

وقالت فريلاند إن كندا "بصفتها حليفة رئيسة للولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية+نوراد+ وفي حلف شمال الاطلسي +ناتو+ واكبر مستورد للصلب الاميركي، تعتبر القيود الاميركية المفروضة على الصادرات الكندية من الالمنيوم والصلب غير مقبولة على الاطلاق".

والخميس فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب وعشرة في المئة على واردات الالمنيوم من كندا.

وردت اوتاوا على الرسوم الاميركية بفرض رسوم على منتجات اميركية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,8 مليار دولار اميركي). 

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