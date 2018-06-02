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الولايات المتحدة تزيح الستار عنها..

وثيقة تاريخية تكشف دعم السعودية لاتفاق "كامب ديفيد"!

وثيقة تاريخية تكشف دعم السعودية لاتفاق
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بمفاوضات كامب ديفيد للتسوية بين مصر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي أكدت دعم السعودية لعملية المصالحة بين الجانبين.

العالم - السعودية

وحسب "موقع الخارجية الأميركية + RT"، كشفت برقية مؤرخة بـ10 أغسطس عام 1978، تم بعثها من السفارة الأميركية في السعودية إلى وزارة الخارجية الأميركية، عن لقاء عقد يوم 9 أغسطس من العام ذاته في مدينة الطائف جمع السفير الأميركي، جون سي ويست، مع وزير الخارجية السعودي آنذاك، الأمير سعود الفيصل.

وقال مسؤول أميركي كتب البرقية وشارك في الاجتماع ولم يكشف عن هويته، إن الأمير سعود "أعرب عن دعمه الكامل" لدعوة الرئيس الأميركي، جيمي كارتر، لنظيره المصري أنور السادات، ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مناحم بيغين، لعقد اجتماع في كامب ديفيد، و"صرح بأنه يفكر في توصية اللجنة الاستشارية العامة بإصدار بيان علني حول هذا التأييد".

وبحسب البرقية، قال الأمير سعود خلال الاجتماع "بشكل قاطع إنه اعتبر أن موقف السعودية من المفاوضات قد تم تحريفه، ولم يسع السعوديون لإنهاء المفاوضات"، كما لم تهدف إلى ذلك رحلة ولي العهد السعودي آنذاك، الأمير فهد بن عبد العزيز، إلى القاهرة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "زيارة الأمير فهد إلى مصر جاءت بعد أن قرر السادات عدم الذهاب إلى المفاوضات في قلعة ليدز" بإنجلترا في الفترة من 18-19 يوليو 1978.

وتابعت البرقية أن الأمير سعود "رد بحماسة ملحوظة" وقال: "إننا نريد أن ينجح كامب ديفيد، لأن ذلك سيكون نجاحا لأصدقائنا الأقرب في مصر والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية السعودي متعهدا: "سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة".

كما أشار إلى أن المملكة ستجعل دعمها علنيا، لكنه شدد على أن كل "مخرجات كامب ديفيد من الضروري أن تلقى قبولا واسعا في العالم العربي"، حيث أعرب مرارا خلال الاجتماع عن قلقه من أن الولايات المتحدة "ستضغط على السادات لجعله يقدم تنازلات في مسألة الانسحاب (الإسرائيلي من الأراضي المحتلة) والقضية الفلسطينية ستكون غير مقبولة تماما بالنسبة للعرب".

وأجاب المسؤول الأميركي المجهول للأمير السعودي بالقول إنه لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج لقاء كامب ديفيد، إلا أنه تعهد بأن "جميع الأفكار، التي ستتقدم بها الولايات المتحدة حول القضايا الأساسية، أي السلام والانسحاب والأمن والفلسطينيين"، ستتطابق مع الموقف الأميركي من القرار رقم 2424.

وأعرب الأمير سعود عن أمله في أن يتوج لقاء كامب ديفيد بنتيجة ستشمل إرادة الفلسطينيين ومبدأ حقهم في تقرير مصيرهم، مشددا على أن هذا الأمر سيكون في غاية الأهمية بالنسبة للحصول على دعم العرب، فيما رد المسؤول الأميركي بالقول إن الولايات المتحدة تسعى لوضع دائرة من المبادئ القابلة للتطبيق .

يذكر أن مصر والكيان الاسرائيلي عقدا في 26 مارس عام 1979 معاهدة تسوية في كامب ديفيد الأميركية نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة ما يسمى بـ(السلام) بينهما.

وأصبحت مصر بالتالي أول دولة عربية أقامت علاقات رسمية مع الكيان الاسرائيلي وعقدت اتفاقية تسوية معه، لينضم إلى هذه القائمة الصغيرة الأردن عام 1984. 

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