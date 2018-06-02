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البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين

البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، إن البيت الأبيض يجري محادثات أولية بشأن عقد اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - أمريكا 

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان متواجد حاليا في الولايات المتحدة للمساعدة في الترتيب لهذا الاجتماع، مضيفة أن الاعداد لهذا اللقاء مازال في مرحلة مبكرة، حيث لم يتحدد بعد مكان أو تاريخ هذه القمة لم يتحدد بعد.

وكشفت الصحيفة أن ترتيب لقاء بين بوتين وترامب يعد من أولويات أجندة عمل السفير هانتسمان.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مسألة اجتماع رئيسا روسيا والولايات المتحدة قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر لم يتم التوصل إليها بعد.

يذكر أن العلاقات الروسية-الأميركية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأميركا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

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