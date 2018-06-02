الحكومة الفلسطينية تستنكر الفيتو الأمريكي ضد الفلسطينيين

العالم - فلسطين

استنكر يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، بأشد العبارات استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام “الفيتو”، وإفشال مشروع القرار الذي قدمته دولة الكويت لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وقال المحمود، في بيان اليوم السبت، “إن الولايات المتحدة سارعت بعد ذلك إلى تقديم مشروع قرار لصالح الاحتلال الإسرائيلي يدين الشعب الفلسطيني، فسقط سقوطا مدويا، إذ لم يحصل سوى على صوت واحد هو صوت الجهة التي قدمته فقط لا غير، الأمر الذي يثبت معارضة العالم الكاسحة لسياسة الولايات المتحدة في الانحياز للاحتلال ومعاداة القوانين الدولية وتعطيل دور المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن في القيام بدوره والحفاظ على الأمن والسلم العالميين”.

وأضاف “أن واشنطن مع ذلك تصر على مواقفها الجائرة بأنها تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى الدفاع عنه وعن الظلم والعدوان في كافة الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، وذلك عبر قلب وعكس الصورة بالقوة، والذي يعتمد على إدانة الدم المراق وتجاهل المجازر الرهيبة بحق الأبرياء، وتبرئة الاحتلال الذي يصر على اقتراف تلك المجازر بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر سلميا للمطالبة بإزالة الظلم والاحتلال عنهم وعن وطنهم”.

وشكر المحمود دولة الكويت وكافة الدول التي صوتت لصالح قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في وطنه.

215