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بانوراما:"كيف تنهي سوريا الوجود الأمريكي" و"التهديدات السعودية لقطر"

بانوراما:
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "كيف تنهي دمشق الوجود الأمريكي في سوريا؟" و"التهديدات السعودية لقطر..وعسكرة المنطقة".

العالم – بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملفِ بانوراما الاول..نستعرضُ تطوراتِ الوضعِ السوري حيث طالبت دمشق بانسحابِ القواتِ الاميركية من قاعدةِ التنف بالجنوب في وقتٍ اكدَ شيوخُ العشائرِ والقبائلِ السورية على التمسكِ والحفاظِ على الدولةِ السورية موحَّدة، واعلَنوا في ختامِ مؤتمرٍ عقدوه في حلب تشكيلَ وَحَداتِ المقاومة العشائرية الشعبية لطردِ من وصفوهم بالمحتلينَ الاميركيين والاتراكَ والفرنسيين.

في ملفِ بانورما الثاني..نتابعُ تطوراتِ الازمةِ التي اندلعت بين دولِ مجلسِ التعاون قبلَ نحوِ عام وفي اخرِ فصولِها تهديدٌ سعودي بتحركٍ عسكريٍ ضد الدوحة إنِ اشترت صواريخَ دفاعٍ جويٍ روسية. فيما اعلنت موسكو أنّ الموقفَ السعودي لن يُغيرَ من خُططِها تزويدَ الدوحة بمنظومةِ الدفاعِ الجوي الروسية إس اربعُمئة.

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