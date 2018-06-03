البث المباشر
الجيش العربي السوري يحبط محاولة تسلل مجموعات إرهابية إلى بلدتي الحسرات والشعفة بريف دير الزور ويوقع العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب
الاحتلال يوقف حركة القطارات في مستوطنة "سديروت" بسبب الحرائق المندلعة بفعل الطائرات الورقية الحارقة من غزة
وزير الدفاع القطري، خالد العطية: الولايات المتحدة لن تقدم على خطوة خطيرة كحرب ضد ايران
وزير الدفاع القطري خالد العطية: لن ننخرط في أي حرب ضد إيران
عدد من الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية في فرنسا ينظمون وقفة احتجاجية للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين
مراسل العالم: القوات السورية تعثر على معمل لتصنيع المواد المتفجرة والسامة ويحتوي مواد شديدة الانفجار من انتاج شركة الميثانول السعودية في بلدة يلدا بريف دمشق
وكالة الأنباء الألمانية: شرطي ألماني يطلق النار على رجل عند كاتدرائية برلين
وحدات من الجيش السوري تحبط محاولة تسلل مجموعات إرهابية إلى بلدتي الحسرات والشعفة بريف دير الزور وتوقع العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب
الطواقم الطبية والمؤسسات الحقوقية تنظم مسيرة في مدينة رام الله تنديداً بجريمة الاحتلال بقتل الممرضة رزان النجار على حدود غزة
اندلاع حريق في كيبوتس "أور هنير" قرب إيرز بفعل طائرة ورقية حارقة

كوبا تطوي صفحات ما بعد كاسترو بدستور جديد

كوبا تطوي صفحات ما بعد كاسترو بدستور جديد
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

وافقت الجمعية الوطنية في كوبا السبت على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يرأسها زعيم الحزب الشيوعي والرئيس السابق راؤول كاسترو.

العالم - الأميركيتان

وكان الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل الذي حل محل كاسترو في أبريل اقترح على الجمعية الوطنية أسماء أعضاء اللجنة نيابة عن مجلس الدولة. وقد وافق أعضاء الجمعية الوطنية على أعضاءاللجنة بالإجماع.

وقال كانيل "هذا الأمر ينهض بعملية ذات أهمية خاصة بالنسبة لبلدنا، ويتعين علينا جميعا أن ندرك المهمة والمسؤولية المدنية التي يتطلبها ذلك".

تأتي إعادة صياغة الدستور في حين يسعى القادة الشيوعيون للبلاد إلى التكيف مع حقبة يعمل فيها مئات الآلاف من الكوبيين خارج القطاع العام والحكومة، وتسهم فيها الحوالات من الخارج بالإبقاء على الاقتصاد في مساره، وتقوم ابنة زعيم الحزب الشيوعي كاسترو بحملة من أجل حقوق ما تسمي بالمثليين.

 

221

 

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

كوبا تعدل دستورها بعد 40 عاما على صياغته

عاصفة "ألبرتو" تتجه نحو خليج المكسيك وكوبا وفلوريدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أردوغان يحذر من المساس بحقوق الأكراد

الجزائر تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بسبب فيديو مسيء لبوتفليقة

التلفزيون الإيراني يرد على قرار الحظر الأميركي

ترودو: تصريحات واشنطن حول كندا "مهينة"

19 دولة تبدأ الاستعداد العسكري ضد روسيا

شاهد.. من هو الزعيم العربي الذي ساعد "اسرائيل" في حرب 1967؟

كوبا تطوي صفحات ما بعد كاسترو بدستور جديد

مباراة دولية ودية فوز معنوي للبرازيل على كرواتيا وعودة رائعة لنيمار

بريطانيا على موعد مع "تهديد إرهابي خطير"

بطولة رولان غاروس زفيريف الى ربع النهائي بخمس مجموعات

سباق كريتريوم دو دوفينه البولندي كواتكوفسكي يفوز بالجولة التمهيدية

حمودي: اعلان طوارئ للجنة الحكومية العليا بشأن ازمة المياه بالعراق

جائزة ايطاليا الكبرى لورينزو يحقق فوزه الأول مع دوكاتي

مقتل امرأة في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا

تفاصيل الرسالة التي بعث بها محمد جواد ظريف إلى نظرائه: ظريف: على المجتمع الدولي أن يتصدى للإنتهاك الأمريكية للقوانين

فلسطين: إنطلاق الحملة الاعلامية لإحياء يوم القدس العالمي

مطالب صندوق النقد الدولي التقشفية تؤجج الشارع الأردني

فيديو.. استمرار الاحتجاجات الاردنية الغاضبة ضد قرارات الحكومة

هكذا بدأت حرب تركي آل الشيخ على الأهلي المصري..

بريطانيا تهدد بتجميد حسابات رجال أعمال روس

الأکثر مشاهدة