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وأخيرا.. ميلانيا ترامب ترافق زوجها في إجازة قصيرة رغم شائعات الخلاف!!

وأخيرا.. ميلانيا ترامب ترافق زوجها في إجازة قصيرة رغم شائعات الخلاف!!
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد إقصائها عن الأضواء لأكثر من 22 يومًا، عادت قرينة الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، "ميلانيا" للظهور من جديد، لدى مشاركتها الرئيس وأولاده "إيفانكا"، و"تيفاني"، بمنتجع كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

العالم - منوعات 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انضمت عارضة الأزياء الأمريكية السابقة "ميلانيا"، لزوجها وأولاده "إيفانكا"، مع زوجها مستشار الرئيس

"جاريدكونشر"، وابنته الصغرى "تيفاني"، في إجازة قصيرة، على الرغم من تردد شائعات حول نشوب خلافات جديدة بينهما، بينما لم يظهر أثر

لابنه الأكبر "إيريك" ترامب أو زوجته "لارا".

ويعد ظهور ميلانيا هو الأول لها بعد غياب 3 أسابيع عن الأضواء،في أعقاب خضوعها لعملية جراحية لإزالة أورام ليفية بالكلى، أقعدتها عن مشاركة زوجها وابنته الكبرى إيفانكا الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال للقدس، في اعتراف من الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

الجدير بالذكر أن ترامب قرر قضاء عطلة قصيرة بعيدًا عن التحضيرات الجارية على قدم وساق للقمة الثنائية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"، والمزمع عقدها خلال الأيام القليلة القادمة.

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