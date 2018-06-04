لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بجنوب أفريقيا

العالم - افريقيا

ووصل لافروف إلى جنوب أفريقيا، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، وعشية الاجتماع الوزاري لدول"بريكس"، عقد الوزير محادثات مع نظيره الصيني وانغ يى والرئيس الجديد لجنوب أفريقيا سيريل رامابوس.

يذكر أن مجموعة "بريكس"، تضم دول تتميز بأسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 2.83 مليار نسمة، وتعتبر قوة اقتصادية وسياسية هائلة.

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أمس الأحد، أن روسيا ناقشت مع رواندا احتمال إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لدينا تعاون جيد في المجال العسكري التقني. مروحياتنا موجودة في ترسانة قوات الأمن الرواندية، والجيش وأجهزة إنفاذ القانون هناك، مركبات "أورال".

المصدر: سبوتنيك

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