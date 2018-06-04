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كيم جونغ أون لن يرضى في سنغافورة بأقل من "وحش" ترامب!

كيم جونغ أون لن يرضى في سنغافورة بأقل من
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة بأن وفد كوريا الشمالية في سنغافورة ينوي تأجير ليموزين لتنقلات الزعيم كيم جونغ أون في هذا البلد، بعد أن تقرر عدم جلب سيارات من بيونغ يانغ، بما في ذلك ليموزين كيم.

العالم-اوروبا

وذكرت صحيفة "straits time" استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الوفد الأمريكي سينقل سيارات من الحضيرة الرئاسية إلى سنغافورة في وقت مبكر، بما في ذلك الليموزين من طراز "كاديلاك" الرئاسية، التي يطلق عليها لقب "الوحش".

وتقول المصادر إن الوفد الكوري الشمالي الذي وصل إلى سنغافورة في 28 مايو للاتفاق على  تفاصيل اللقاء، يطالب بتخصيص سيارات لا تقل في فئتها عما بحوزة الرئيس الأمريكي.

مراسل وكالة أنباء "تاس" الروسية اُبلغ من شركات تأجير السيارات في سنغافورة، بأن لديهم إمكانية لتقديم سيارات فاخرة للراغبين، بما في ذلك سيارات "Rolls-Royce Phantom" و"Mercedes-Maybach" و"Bentley".

تجدر الملاحظة أن رئيس وزراء سنغافورة لي شيان لون، يستعمل في تنقلاته سيارة مرسيدس عادية من فئة "S-Class".

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