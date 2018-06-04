مصر تسمح بدخول شحنة قمح روسي بعد إعادة فحصها

العالم - مصر

وقال مسؤولون بميناء مصري أمس الأحد، إن مصر ستسمح بدخول شحنة قمح روسي حجمها 63 ألف طن كانت قد احتجزت لاحتوائها على فطر "الإرجوت"، بعدما أشارت نتائج الفحص إلى أن مستويات الفطر بها في الحدود المقبولة.

وكانت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، قالت الخميس الماضي إن الشحنة المباعة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية قد احتوت على الإرجوت بنسبة 0.06% وهو ما يزيد قليلا على الحد الأقصى المسوح به البالغ 0.05% وفقا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية.

وأربكت مصر التجار في السنوات الأخيرة بتطبيقها معايير استيراد صارمة، لاسيما اشتراط خلو القمح المستورد تماما من الإرجوت، لكنها سمحت في وقت لاحق بوجود النسبة الشائعة عالميا البالغة 0.05%، بعدما أحجم موردون رئيسيون عن المشاركة في المناقصات الحكومية.

ومن شأن الإفراج عن الشحنة أن يهدئ بعض الشركات التجارية التي اعتبرت وقفها بمثابة عودة محتملة لقواعد التفتيش والاستيراد الأكثر صرامة، والتي دفعتها لإضافة علاوات مخاطر كبيرة على عروضها في المناقصات الحكومية بل ومقاطعتها كليا في بعض الأحيان.

يشار إلى مصر تعد أكبر سوق للقمح الروسي وأكثرها أهمية، حيث يستورد هذا البلد العربي قرابة 5 ملايين طن من القمح الروسي سنويا.

المصدر: روسيا اليوم

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