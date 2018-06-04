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الجيش الوطنى الليبى يسيطر على ميناء درنة ويمهد لإقتحام المدينة

الجيش الوطنى الليبى يسيطر على ميناء درنة ويمهد لإقتحام المدينة
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر عسكرى ليبى سيطرة قوات الجيش الوطنى، على كافة المناطق فى الساحل الشرقى لمدينة درنة، موضحا أن قوات الجيش الليبى تقوم حاليا بعمليات تمشيط لأماكن الإرهابيين.

العالم - ليبيا

وقال المصدر الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطنى الليبى سيطرت على ميناء درنة، مرجحا بدء الجيش فى عملية خاطفة لاقتحام مدينة درنة وملاحقة الجماعات المتطرفة.

كان الجيش الوطنى الليبى قد سيطر على مساحات شاسعة فى مدينة درنة، ما أدى لتراجع الجماعات المتطرفة إلى داخل الأحياء فى مدينة درنة عقب الانتصارات التى حققها الجيش الليبى.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، انطلاق حملة عسكرية لتحرير المدينة.

يذكر أن درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".

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