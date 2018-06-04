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بوتين يفسر.. لماذا لا يعقد قمة مع ترامب؟

بوتين يفسر.. لماذا لا يعقد قمة مع ترامب؟
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

عزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، صعوبة ترتيب قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، إلى ما وصفه بوجود مساجلات سياسية في الولايات المتحدة.

العالم - اوروبا

وقال ترامب في مارس إنه سيلتقي بوتين قريبا. لكن منذ ذلك الحين توترت العلاقات، الهشة بالأساس، بين واشنطن وموسكو بسبب الصراع الدائر في سوريا وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وصرح بوتين، الشهر الماضي، بأن القمة المقترحة تعطلت بسبب مشكلات، وإنها ليست واردة في الوقت الراهن.

وردا على سؤال لهيئة الإذاعة النمساوية (أو.ار.اس) عن سبب استغراق التحضير للقمة كل هذا الوقت قائلا "يجب أن تسألوا نظراءنا في الولايات المتحدة. في رأيي يرجع ذلك للمساجلات السياسية المحلية العنيفة في الولايات المتحدة".

ويتعرض ترامب لضغوط من التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وما إذا كانت تواطأت مع حملة ترامب، وهو ما ينفيه ترامب وموسكو.

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