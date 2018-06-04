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ترامب وجونغ اون يلتقيان صباح 12 حزيران في سنغافورة

ترامب وجونغ اون يلتقيان صباح 12 حزيران في سنغافورة
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعلن البيت الابيض الاثنين ان اللقاء الاول بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون سيتم الثلاثاء 12 حزيران/يونيو في الساعة التاسعة صباحا في سنغافورة.

العالم - الاميركيتان

وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم ترامب، "نستعد في شكل مكثف (لهذه القمة)"، مؤكدة ان "تقدما كبيرا" احرز في المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وكان مسؤول كبير من كوريا الشمالية قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة في البيت الأبيض لتسليم رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع محاولة البلدين إعادة خطط عقد قمة بينهما إلى مسارها.

وكيم يونج تشول مساعد مقرب من الزعيم الكوري الشمالي وهو أكبر مسؤول من كوريا الشمالية يجري محادثات في البيت الأبيض منذ أن زار مبعوث كبير الرئيس السابق بيل كلينتون في 2000، وقد دخل المبعوث الكوري المكتب البيضاوي لمقابلة ترامب.

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