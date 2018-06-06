التحالف الدولي: لا يوجد سقف زمني لتواجدنا في سوريا

العالم - سوريا

وجاء ذلك على لسان الكولونيل توماس فيل، المتحدث الرسمي باسم عملية "العزم الصلب" التي يديرها التحالف ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، أثناء موجز صحفي قدمه إلى الصحفيين في البنتاغون من العراق عبر جسر تلفزيوني، ردا على سؤال ما إذا كانت التحضيرات قد انطلقت لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال فيل أنه لا يمكن الحديث عن موعد انتهاء عمليات تحالف بلاده في سوريا، موضحا أن التحالف ينطلق من مقتضيات اللحظة الراهنة وأهمها استئصال "داعش"، الذي يتطلب الكثير من الجهود.

وأشار المتحدث إلى أن التحالف كثّف غاراته في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، ليصل عددها إلى 304 غارات في مايو، أي أكبر ثلاثة أضعاف مما سُجّل في مارس.

وقال فيل أن التحالف لا يعتزم الانخراط في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا وليست مهتما بمجابهة القوات الحكومية.

وانتقد المتحدث التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة الرقة السورية جراء قصف التحالف، أثناء حملة استعادتها من قبضة "داعش".

ونفى المتحدث الأنباء التي تتحدث عن إقامة التحالف قاعدة عسكرية جديدة في جبل سنجار بشمال العراق قرب الحدود مع سوريا، موضحا أن الحديث يدور عن مجرد قافلة عسكرية للتحالف وصلت المنطقة.

المصدر: البنتاغون