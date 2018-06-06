ممثل كويتي يعتزل التقليد نهائيا لهذا السبب!

العالم - العالم الاسلامي

وذلك بعد انتقادات حادة جراء تقليد البلام السودانيين بشكل ساخر في مسلسله «بلوك غشمرة».

وكتب «البلام» عبر حسابه في «أنستغرام»، قائلا: «بعد التوكل على الله.. منهم من أساء فهمي ومنهم من تجاوز الحدود الأدبية بالنقد وغيره من الكلام الجارح، سواءً من إخواني السودانيين وأهلي الحساوية وغيرهم في الكويت أو في السعودية».

وأضاف: «أنا لا أقبل إني أكون سبب إزعاج لأحد أو إني أتسبب بأي إساءة لأيٍّ كان، وأنتم أعزاء وأنا بداخلي لا أحمل أي توجه لا طائفي ولا عرقي ولا قبلي، وكوني أحترم جمهوري نساءهم قبل رجالهم صغارهم قبل كبارهم».

وتابع: «أنا أعتذر عن كل ما قدمته وتسبب بإساءة لأحد، ومن هذه اللحظة أنا أعتزل التقليد نهائيًا والسموحة والاعتذار للجميع، وسأوضح كل هذا في المقابلة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم».

ولقي مسلسل «بلوك غشمرة» الكويتي، الذي يعرض على القناة الأولى الكويتية، انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن صور السودانيين، في إحدى حلقاته، على أنهم كسالى، ولا يقدرون على الكلام.

وتدور الفكرة الأساسية للمسلسل الكوميدي حول بعض عادات البلدان العربية، وصورت الحلقة الخاصة بالسودانيين زواج فتاة على أنه صفقة بيع وشراء.

وسبق أن تسبب المسلسل المصري «أبوعمر المصري»، الذي يذاع حاليا، في أزمة بين مصر والسودان، تم على إثرها استدعاء الخرطوم للسفير المصري، وتسليمه مذكرة احتجاج على ما ورد في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي اعتبرته الخرطوم مسيئا لها.

وأظهر المسلسل، مصريين يتدربون على استخدام السلاح على الأراضي السودانية؛ تمهيدا لارتكابهم عمليات مسلحة في مصر وأماكن أخرى.

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