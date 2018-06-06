هذه الصفعة القاسية التي تلقتها "إسرائيل"

العالم - فلسطين المحتلة

وقد عبّرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الاسرائيلية، المقرّبة من نتنياهو، عن منسوب التشنّج في تعبيرات الاحتلال إزاء إلغاء منتخب الأرجنتين المباراة، فقد جاء في عنوان الصحيفة العريض الصادر اليوم الأربعاء "خضعوا للإرهاب: إلغاء المباراة مع الأرجنتين".

أما نتنياهو ذاته فأعلن في تصريح نقلته "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، عن قلقه بهذا التطور، قائلاً: "اليوم ميسي وغداً يورو فيجن" أي مسابقة الأغنية الأوروبية، وهي التي فازت فيها الشهر الماضي مغنية إسرائيلية بعمل هابط أثار نقداً وتهكما في بعض الأوساط الأوروبية.

وفي تغريدة على تويتر هاجم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان قرار المنتخب الأرجنتيني بتشنّج قائلاً: "إنه لعار أن يرضخ نجوم كرة القدم الأرجنتينيين لضغط كارهي إسرائيل" حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

يقول الخبير في الشأن الفلسطيني حسام شاكر: الواضح أنّ أوساط الاحتلال تلقّت بهذا الإلغاء صفعة رمزية قاسية، وهي كفيلة باستدعاء العقدة الوجودية الكامنة في الوعي الجمعي لكيان الاحتلال بصفته حالة مُفتعلة وملفقة تخشى هواجس النبذ والعزل وفقدان الاعتراف الرمزي بشرعيتها المزعومة.

ويضيف أنه من الواضح الآن أن حملات الضغط على منتخب الأرجنتين حققت نجاحاً مهماً بقرار المنتخب إلغاء المباراة الودية التي كان يعتزم خوضها في القدس المحتلة مقابل فريق الاحتلال. هذه الخطوة تؤكد تعاظم مكتسبات المقاطعة رغم جهود الاحتلال الضارية ضدها، وتؤكد أهمية تطوير حملات المقاطعة بأسلوب التعقّب حالةً حالة عبر العالم، وتصعيد الضغوط على مصالح الاحتلال والدفع باتجاه عزله ونبذه.

وأشار شاكر إلى أن الاحتلال يستنفر جهوده الآن لاحتواء أضرار الخطوة الأرجنتينية، ويخوض حملة تشويه لملابسات الخطوة وتأثيراتها مع الادعاء بأنها تمت تحت تهديدات.

وقال: بكل المقاييس هي ضربة جسيمة لدبلوماسية الرياضة لكيان الاحتلال ولجهوده الدعائية عبر العالم، خاصة مع الوزن الأممي لمنتخب الأرجنتين وجماهيريته الهائلة.

وأكد أن فلسطين كسبت جولة، خاصة في سياق المحاولات المحمومة لصهينة القدس؛ لكنّ المعترك يقتضي الاستعداد والتسخين لما بعدها.

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