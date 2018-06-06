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جمعيات مسلمة أميركية تقاطع "إفطار" ترامب

جمعيات مسلمة أميركية تقاطع
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

بينما يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لاستقبال مسلمين أميركيين على مائدة الإفطار في البيت البيض؛ اعلن مجلس العلاقات الأمریكیة الإسلامیة عن استضافة مأدبة إفطار، تحت عنوان "لیس إفطار ترامب".

العالم-امريكا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، "سيكون هناك 30 إلى 40 مدعوا" لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم يدعُ ترمب في 2017 خلال عامه الأول في السلطة، مسلمين أميركيين إلى مائدة الإفطار خلال رمضان، خلافاً لما درج عليه الرؤساء الأميركيون من قبله.

وأعلنت عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أميركية أنها لن تشارك في الإفطار مساء الأربعاء، إذ يشعر المسلمون بالامتعاض من ترمب الذي اقترح في بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع إقفال الحدود الأميركية أمام المسلمين، وإن بشكل مؤقت.

وأكد مجلس العلاقات الأمریكیة الإسلامیة، أنه وبمشاركة العدید من منظمات الحقوق المدنیة، نظم استضافة مأدبة إفطار، تحت عنوان "لیس إفطار ترامب" خارج البیت الأبیض یوم الأربعاء، وذلك رداً على استضافة الرئیس الأمیركي مأدبة إفطار احتفالاً بشھر رمضان المبارك لھذا العام.

وساهمت أحداث أخرى في تعميق الريبة، من بينها تهجمه على رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان، متهما إياه بالتقليل من حجم التهديد الإرهابي.

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