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ضباط روس وأمريكيون يجتمعون في هلسنكي

ضباط روس وأمريكيون يجتمعون في هلسنكي
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت قوات الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، يعقدان لقاء في هلسنكي، يوم غد الجمعة.

العالم - اوروبا

وقالت قوات الدفاع الفنلندية في بيان لها بهذا الشأن: "تفيد قوات الدفاع بأن ممثلي القيادة العسكرية العليا لكل من الولايات المتحدة وروسيا سيعقدون لقاء في هلسنكي يوم غد الجمعة، حيث سيكون رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد على رأس الوفد الأمريكي، في حين يترأس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش فاليري غيراسيموف الوفد الروسي" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

وأضافت قوات الدفاع الفنلندية في بيانها أن كلا من الجنرال الأمريكي جوزيف دانفورد والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف سيلتقي بمفردهما الرئيس الفنلندي ساولي نينستي وقائد قوات الدفاع الفنلندية يارمو ليندبرغ.

يذكر أنه سبق وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 2 حزيران/يونيو، نقلا عن مصدر بأنه على الأرجح أن يجري رئيسا هيئتي الأركان العامة الروسية والأمريكية مباحثاتهما قبيل اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

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