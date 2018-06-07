ضباط روس وأمريكيون يجتمعون في هلسنكي

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وقالت قوات الدفاع الفنلندية في بيان لها بهذا الشأن: "تفيد قوات الدفاع بأن ممثلي القيادة العسكرية العليا لكل من الولايات المتحدة وروسيا سيعقدون لقاء في هلسنكي يوم غد الجمعة، حيث سيكون رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد على رأس الوفد الأمريكي، في حين يترأس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش فاليري غيراسيموف الوفد الروسي" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

وأضافت قوات الدفاع الفنلندية في بيانها أن كلا من الجنرال الأمريكي جوزيف دانفورد والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف سيلتقي بمفردهما الرئيس الفنلندي ساولي نينستي وقائد قوات الدفاع الفنلندية يارمو ليندبرغ.

يذكر أنه سبق وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 2 حزيران/يونيو، نقلا عن مصدر بأنه على الأرجح أن يجري رئيسا هيئتي الأركان العامة الروسية والأمريكية مباحثاتهما قبيل اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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