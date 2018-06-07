البث المباشر
تلفزيون العراقية:الطائرات الحربية من نوع F16 تدمر مقر قيادة وسيطرة لـ"داعش" في منطقة هجين داخل الأراضي السورية
الخارجية الأمريكية: اعادة دبلوماسيين من الصين للولايات المتحدة بسبب مخاوف من اصابتهم بمرض غامض كما حصل في كوبا
مراسل العالم: 14 غارة لطيران العدوان السعودي تستهدف سوقا شعبيا في رأس محمية برع بمحافظة الحديدة وأنباء عن ضحايا
رويترز: ارتفاع حصيلة الانفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد الى 18 ضحية وأكثر من 90 جريحا
مراسل العالم: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بصد القوات اليمنية زحفا لهم على منطقة طيبة الإسم شرق الجوف
مراسل العالم: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم في الحزمة بمديرية المتون في الجوف
مراسل العالم: انفجار العتاد في مدينة النجف الاشرف جنوب بغداد حصل بسبب تماس كهربائي ولا يوجد ضحايا لحد الان
مراسل العالم: انفجار في مدينة النجف الاشرف جنوب بغداد ناجم عن مخزن عتاد تأثرت به محطة وقود قريبة منه
مركز الاعلام الامني العراقي: حادث مدينة الصدر نتج عن تفجير كدس للعتاد
الأمم المتحدة: مصرع 46 مهاجرا وفقدان 16 آخرين في غرق زورق في خليج عدن

ماكرون وترودو لا يستبعدان تحوّل مجموعة "G7" إلى "6+1" بسبب ترامب

ماكرون وترودو لا يستبعدان تحوّل مجموعة
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

رجحت مصادر أن تطرح فرنسا وكندا سيناريوهات محتملة لمجموعة السبع الكبرى، منها تحول المجموعة إلى "6+1" بسبب مواقف ترامب المغايرة للدول الست.

العالم - الاميركيتان

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال لقائهما في أتاوا الكندية الأربعاء، أنهما ليسا مستعدين "للقبول بكل شيء من أجل أن يصدر بيان مشترك" مع الولايات المتحدة عن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تلتئم في كيبيك يومي الجمعة والسبت.

وأقرّ الإليزيه بأن بقية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبرى عاجزة عن تغيير موقف ترامب أو تليينه، سواء تعلق الأمر باتفاق باريس للمناخ أو بالاتفاق النووي الإيراني، ومن هنا اتفق ماكرون وترودو على السيناريوهات المحتملة لما ستفضي إليه قمة كيبيك.

وناقش ماكرون وترودو مختلف السيناريوهات وخصوصا ألا يفضي اجتماع مجموعة السبع سوى عن إعلان يصدر عن الرئاسة الكندية للمجموعة، ما سيشكل "نصا في الحد الأدنى"، والاحتمال الآخر هو إعلان الدول الست موقفا حول القضايا الشائكة، وبيانا مشترك للسبع حول القضايا الأخرى.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "نحن لسنا هنا كي نحاول إقناع دونالد ترامب بالعدول عن مواقفه لأننا نعلم أنه ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية.. المسألة تتلخص في الآتي: إلى أي مدى نقبل بتعديلات محتملة من أجل أن يكون هناك بيان مشترك؟ على سبيل المثال، نحن لن نكون مستعدين للقبول ببيان لا يذكر اتفاق باريس للمناخ".

وبحسب الإليزيه فإن الاتفاق المناخي ليس نقطة الخلاف الوحيدة مع واشنطن، بل الاتفاق النووي الذي أعلن ترامب مؤخرا انسحاب بلاده منه هو نقطة خلاف أساسية أخرى بين الولايات المتحدة من جهة، وبقية شركائها في مجموعة السبع من جهة أخرى.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "فيما يتعلق بإيران نحن لن نقبل أبدا بإعلان يدين الاتفاق النووي أو يعتبره لاغيا أو أن إيران لا تحترم تعهداتها" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

من جهة أخرى، ترغب باريس في أن يشير البيان الختامي إلى مبدأ احترام قواعد مشتركة يشكل برنامج عمل لإحداث تغيير في منظمة التجارة العالمية "بهدف ضمان تجارة مفتوحة وحرة وعادلة بين دول مجموعة السبع وأبعد منها، وأن يشير إلى أن التشكيك في هذا النظام التجاري يشكل مجازفة وتهديدا عالميا".

 

 

روابط ذات صلة

وزراء مالية "G7" يعربون عن قلقهم من جور حليفتهم أمريكا

الخارجية الروسية ترد على "G7" بشأن سكريبال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إعصار يحطم مقدمة طائرة أثناء التحليق! (صور)

بيان لمجلس القضاء الاعلى في العراق بخصوص اصوات الانتخابات

قوات حفتر الليبية تسيطر بالكامل على ساحل مدينة درنة

"كائنات قاتلة" تحول النمل إلى "زومبي"! (صور)

رصد حطام الطائرة الكينية المفقودة في منطقة جبلية

اضخم فضيحة فساد في كرة القدم الأفريقية 

الأمم المتحدة.. السعودية تستغل قوانين الإرهاب لتبرير القمع!

بالفيديو؛ما خطة الامم المتحدة لانهاء العدوان على اليمن

بكين تقترح صفقة على واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية

ماكرون وترودو لا يستبعدان تحوّل مجموعة "G7" إلى "6+1" بسبب ترامب

سنغافورة: القمة الأميركية-الكورية لا تكفي لحل الوضع بشبه الجزيرة الكورية

لليوم التاسع على التوالي.. شاهد بالفيديو؛ تواصل الاحتجاجات بالاردن ضد القانون الضريبي

مواجهات في المسجد الأقصى واعتقال فتى خلال اقتحام المستوطنين

رئيس أفغانستان أعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مناسبة عيد الفطر

مسلمون يتظاهرون بمحيط البيت الأبيض بالتزامن مع إفطار أقامه ترامب

الاحتلال يشكل وحدة خاصة لمكافحة الطائرات الورقية

ضباط روس وأمريكيون يجتمعون في هلسنكي

الرئيس روحاني يتوجه غدا الى الصين لحضور قمة شنغهاي

صالحي من محطة نطنز النووية.. مركز انتاج اجهزة الطرد المركزي سيكون جاهزا خلال شهر+فيديو

هكذا انتقمت السعودية من نائب رئيس البرلمان الموريتاني

الأکثر مشاهدة