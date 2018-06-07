بكين تقترح صفقة على واشنطن لتفادي الرسوم الجمركية

العالم- اسيا والباسفيك

وأوضح مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن المنتجات المشمولة في العرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.

من جهة أخرى صرح متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية بأنه "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني، ووفد أمريكي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأمريكية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8%.

وتخطى العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما ترفضه الصين.

وحذرت الصين من أنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية بين الدولتين لاغية".

وكشفت إدارة ترامب الأسبوع الماضي، أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين، بالرغم من الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو بشأن الخلاف التجاري بينهما.

6