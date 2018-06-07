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معارض سوداني بارز: حديث المحاصرة الاقتصادية هو محاولة لتبرير الفشل العام في البلاد

معارض سوداني بارز: حديث المحاصرة الاقتصادية هو محاولة لتبرير الفشل العام في البلاد
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

ألمح صادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق والمعارض البارز حاليا، إلى قيام الرئيس السوداني عمر البشير بخداع مصر فيما يخص مفاوضات “سد النهضة”.

العالم - السودان

وقال المهدي في تصريحات نقلتها صحيفة “سودانايل”،: “بالنسبة لسد النهضة، المصالح متناقضة بالأساس فهو يمثل ضررا لمصر ومنفعة للسودان”.

وأضاف المهدي “نظام البشير المنفعي يتحدث مع إثيوبيا كحليف استراتيجي، ويكرر الأمر ذاته مع مصر”.

وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أكد أن السودان يعمل في ملف سد النهضة بروح التعاون مع إثيوبيا، وأن علاقات البلدين قطعت شوطا كبيرا، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وفيما يخص تهريب السلاح لمصر، أكمل المهدي “فيما يتعلق بالسلاح، لا أعتقد أنه يتعمد تهريب السلاح لمصر. السودان مجاور لدول بها صراعات فوضوية؛ مثل ليبيا. هو يعمل على ضبط الحدود، ولكن مع اتساعها وقوة شبكات الإرهاب والتهريب فإن الأمر فوق طاقته”.

وشدد المهدي، على أن حديث البشير عن محاصرته اقتصاديا هو محاولة لتبرير الفشل العام في السودان.

وأرجع المهدي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حاليا في البلاد، للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها البشير قبل انفصال الجنوب وبعده.

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