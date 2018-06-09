عودة 271 مصريا من ليبيا

العالم - مصر

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، اليوم السبت، في تصريحات إعلامية انه تم إنهاء إجراءات سفر 472 شخص بينهم 33 مصريًا و439 ليبيًا.

وكان وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي قال ان ليبيا تضررت كثيرًا من هجرة العمالة المصرية جراء النزاعات والأحداث الإرهابية وعدم وجود استقرار أمني.

وتابع أن: ليبيا تتطلع في عام 2018 لعودة العمالة وعودة الشركات وإعادة إعمار ليبيا وهو ما يحتاج كثير من الدعم والتوازن مع دول الجوار وبالأخص مصر، لان لديها خبرات في إعادة الإعمار والتشييد والبناء والتعاون مع مصر سيفيدنا بالخبرات الفنية والعلمية.