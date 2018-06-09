البث المباشر

عودة 271 مصريا من ليبيا

عودة 271 مصريا من ليبيا
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات المصرية عودة 271 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري بينهم 216 وصول شرعي و55 غير شرعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - مصر

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، اليوم السبت، في تصريحات إعلامية انه تم إنهاء إجراءات سفر 472 شخص بينهم 33 مصريًا و439 ليبيًا.

وكان وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي قال ان ليبيا تضررت كثيرًا من هجرة العمالة المصرية جراء النزاعات والأحداث الإرهابية وعدم وجود استقرار أمني.

وتابع أن: ليبيا تتطلع في عام 2018 لعودة العمالة وعودة الشركات وإعادة إعمار ليبيا وهو ما يحتاج كثير من الدعم والتوازن مع دول الجوار وبالأخص مصر، لان لديها خبرات في إعادة الإعمار والتشييد والبناء والتعاون مع مصر سيفيدنا بالخبرات الفنية والعلمية.

روابط ذات صلة

مقتل 4 أشخاص بانفجار سيارة في ليبيا

هل سيفتح تحرير درنة آفاقاً جديدة على ليبيا؟

عودة 34 مهاجرا بنغلاديشيا من ليبيا إلى بلادهم

كيف فكرت "إسرائيل" في منافسة قناة السويس المصرية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

القضاء على خلية ارهابية شمال غرب ايران

تركيا "تسلم" 8 لاجئين عراقيين لجبهة النصرة في سوريا

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن مقتل جندي أمريكي في الصومال

ما الذي تخبئه السعودية لسوق النفط؟

خسارة ايران امام البرازيل في  دوري الامم للكرة الطائرة 

"داعش" يهاجم مدينة البوكمال بـ 11 مفخخة؟!

السلطات المغربية تنتقد "مزاعم" منظمة حقوقية حول جرادة

قراصنة صينيون يسرقون معلومات غزيرة عن البحرية الأمريكية

بالفيديو.. غزة تشيع شهداءها بيوم القدس العالمي

ترامب: كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية معنا

كونسورتيوم دولي يعوض غياب شركات النفط الاجنبية في ايران

العمال الكردستاني: تركيا تسعى لاحتلال كردستان ومستعدون لمواجهتها

جبهة العمل تحذر من خطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

عودة 271 مصريا من ليبيا

المالكي: اجتماع اليوم بحث اجراءات لتصحيح القضية الانتخابية

جامعات ایرانیة تصنّف ضمن الجامعات المتفوقة عالميا

قمة رباعية عاجلة برعاية سعودية لحلّ مشاكل الأردن

المشتبه بقتله فتاة المانية يعترف بذنبه في كردستان العراق

بابا الفاتيكان: على العالم التحول إلى الوقود النظيف

بالفيديو/ خلال 35 يوما ... هذا ما حدث في الغوطة الشرقية! (18+)

الأکثر مشاهدة