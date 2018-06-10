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قمة كيم وترامب..

برغر من أجل السلام العالمي!.. حفز الأفكار التجارية لدى السنغافوريين!

برغر من أجل السلام العالمي!.. حفز الأفكار التجارية لدى السنغافوريين!
الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

بشطائر برغر، تستلهم القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسوق سوداء على الإنترنت لبيع ميداليات وقمصان كتبت عليها عبارات مثل "السلام العالمي" وأفكار تجارية أخرى، يستثمر البعض في سنغافورة الاجتماع التاريخي الذي تستضيفه بلادهم هذا الأسبوع.

العالم - اقتصاد

وحركت الضجة المحيطة بقمة ترامب، وكيم، المرتقبة، الثلاثاء المقبل، روح التجارة والأعمال في نفوس أبناء سنغافورة وجددت الآمال في تنشيط السياحة لفترة طويلة بعد هدوء غبار القمة.

فأحد المواطنين يحاول الترويج لغرفتين كان قد حجزهما في فندق شانغريلا وذلك بـ3 أمثال سعرهما بعد أن قالت وسائل الإعلام إن الفندق ربما يستضيف أحد الزعيمين خلال القمة.

وقال غويل لين، الذي يطلب 1600 دولار سنغافوري في الغرفة الواحدة: "حجزتهما للاستخدام الشخصي لكني أعتقد أن القمة قد تدفع الناس لعرض سعر أعلى لهما".

وعرض متجر ميداليات تذكارية للقمة الأسبوع الماضي، ثم رفع سعر الميداليات الذهبية والفضية بعد الإقبال الشديد عليها.

ويتجاوز سعر الميدالية الذهبية ألف دولار سنغافوري (750 دولارا أميركيا) ويزيد سعر الميدالية الفضية عن 100 دولار سنغافوري، مما يعني أن المتجر قد يجني 5 ملايين دولار سنغافوري إذا باع كل ميدالياته.

ويستعد بعض الساعين للربح لبيع الميداليات فيما بعد على الإنترنت بسعر أعلى.

ويستفيد من القمة أيضا أسترالي يقلد كيم ويعرف باسم (هاواردإكس)، لكنه قال إنه وجد في انتظاره مفاجأة غير سارة  الجمعة، عندما احتجزته السلطات لاستجوابه لدى عودته إلى سنغافورة للمرة الثانية في غضون أسبوعين.

وأضاف أن السلطات أطلقت سراحه بعد أن ألزمته بالابتعاد عن أماكن عقد القمة.

ودعت سلسلة (وولف برغرز) لشطائر البرغر في سنغافورة ترامب وكيم، إلى تذوق شطائر أطلقت عليها اسم (برغر من أجل السلام العالمي) ومزجت فيها بين الجبن الشيدر الأميركي وأكلة البولجوجي الكورية الشهيرة.

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