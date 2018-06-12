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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب يصلان إلى موقع انعقاد قمتهما التاريخية في سنغافورة
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وصول ترامب وكيم إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة

وصول ترامب وكيم إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

العالم - اسيا والباسفيك

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.

من المقرر ان تجري المصافحة التاريخية بين ترامب وكيم في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان البيت الابيض قد أعلن في وقت سابق ان الرئيس دونالد ترامب سيغادر سنغافورة مساء الثلاثاء وذلك خلافا لما كان متوقعا.

وبذلك يستبعد البيت الابيض حصول لقاء ثان مع الرئيس الكوري الشمالي حيث سرت توقعات ان يمدد ترامب المباحثات يوماً آخر.

قبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن استعداد بلاده لتقديم ضمانات أمنية غير مسبوقة لبيونغ يانغ إذا بدأت بنزع سلاحِها النووي بشكل نهائي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.

في هذه اللحظات يحبس العام انفاسه بانتظار ما ستؤول اليه القمة التاريخية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وسط توقعات تبقى ضمن الاطر المحدودة.

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