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الوثيقة الموقعة: ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية
الوثيقة الموقعة مع ترامب: كيم يتعهد "بنزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية"
أ ف ب: الوثيقة الموقعة بين ترامب وكيم تنص على "ضمانات أمنية" أميركية وتهدف الى إقامة علاقات جديدة بين البلدين

ماهي الوثيقة التي وقعها ترامب وكيم؟

ماهي الوثيقة التي وقعها ترامب وكيم؟
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، وثيقة "شاملة" عقب قمتهما التي استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

العالم-الأميركيتان

وحسب "فرانس برس" تنص الوثيقة الموقعة بين الزعيمين، في سنغافورة، على "ضمانات أمنية" أميركية لبيونغيانغ. وتهدف إلى إقامة علاقات جديدة بين البلدين.

وجاء في الوثيقة تعهد كيم "بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وفي هذا الإطار قال ترامب إنه يتوقع بدء عملية نزع السلاح النووي "بسرعة جدا" حسب تعبيره.

وبحسب الوثيقة، ستتبع القمة التاريخية "مفاوضات لاحقة يقودها وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو) ومسؤول كوري شمالي".

وذكرت الوثيقة كذلك أن "ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون لإقامة علاقات جديدة بين أميركا وكوريا الشمالية، والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية".

وكان الرئيس الأميركي وصف الاجتماع مع كيم بأنه "أفضل مما كان يتوقعه أي شخص".

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