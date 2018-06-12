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بكين ترحب بنتائج قمة كيم - ترامب

بكين ترحب بنتائج قمة كيم - ترامب
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن ترحيب بلاده وتأييدها للقمة الأمريكية الكورية الشمالية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية تضمن مصالح بيونغ يانغ الأمنية.

العالم-الأميركيتان

وقال وانغ في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "نأمل في أن يتمكن زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة من تذليل الخلافات وتحقيق الثقة المتبادلة والتوصل إلى إجماع أساسي حول نزع السلاح النووي".

وأضاف: "في نفس الوقت يجب أن تكون هناك آلية سلام لشبه الجزيرة الكورية لتبديد المخاوف الأمنية المعقولة لكوريا الشمالية."

وفي وقت سابق من هذا الصباح عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لقاء قمة وصفاه بأنه كان إيجابيا وأشادا بالتقدم الذي تسنى للجانبين تحقيقه، كما وقّعا في ختامه وثيقة مشتركة.

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