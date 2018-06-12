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ترامب: سأدعو كيم إلى البيت الأبيض وسنبدأ سريعا عملية التخلص من الأسلحة النووية لكوريا الشمالية
ترامب: تم إحراز الكثير من التقدم في القمة مع كيم وكان اللقاء معه أفضل مما كان متوقعا
ترامب وكيم يقولان إنهما سيوقعان بعد قليل على وثيقة خلال القمة بينهما في سنغافورة
بعد قمة ثنائية استمرت 45 دقيقة.. ترامب يعلن أن اللقاء الذي جمعته مع كيم كان جيدا جدا
لافروف: سنواصل دفع طالبان لمفاوضات مباشرة مع كابل
مقتل وجرح العشرات بتفجير انتحاري وهجمات في أفغانستان
مجموعة الازمات الدولية تدعو واشنطن الى عدم السماح للتحالف السعودي بالهجوم على ميناء الحديدة غربي اليمن
الوثيقة الموقعة: ترامب وكيم يتعهدان بالتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية
الوثيقة الموقعة مع ترامب: كيم يتعهد "بنزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية"
أ ف ب: الوثيقة الموقعة بين ترامب وكيم تنص على "ضمانات أمنية" أميركية وتهدف الى إقامة علاقات جديدة بين البلدين
ترامب:
العقوبات على كورياالشمالية ستبقى في الوقت الحالي
الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش
يتبع ...
تصنيف :
العالم
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
ترامب
العقوبات
كوريا الشمالية
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