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شاهد: حواجب رئيس وزراء كندا تثير الجدل في وسائل الإعلام!!

الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

أثار سقوط حاجبي رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو الجدل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، الحاجبان اللذان يبدو أنهما اصطناعيين، انزلقا بعض الشيء من مكانهما أثناء مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فتغير وجه ترودو وملامحه بالكامل .

العالم - منوعات 

وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لفكرة سقوط حاجبي رئيس الوزراء الكندى وآخرين رافضين، وبدأ بعضهم يشرح أن السبب هو سقوط حاجبيه من دون أن يدري، أو أحدهما على الأقل فوق عينه اليسرى بالذات، وبسقوطه تغيّرت هيئته فأصبح كأنه شخص آخر.

بينما ظل أصحاب نظرية السقوط معاندين بعد ظهوره "بحواجب اصطناعية" في الفيديو، ظهر فيديو آخر له، تم تصوير لقطاته في المؤتمر الصحافي نفسه.

ولكن بكاميرا أخرى ومن زاوية مختلفة في القاعة، وظهر فيه بحاجبين طبيعيين، فبثه في "يوتيوب" وغيره مدافعون عن ترودو، شارحين أن الإضاءة السيئة في الفيديو الأول هي التي تسببت في ظهوره بحاجبين يبدوان اصطناعيين.

كما ذكروا بأنه لم تظهر للحاجبين أو لأحدهما، أي لقطة صورتها إحدى الكاميرات وهو يتحرك من مكانه.

ولكن ظل أصحاب نظرية السقوط والانزلاق معاندين، وقدموا دليلا آخر، هو سلسلة من الصور لترودو في المؤتمر الصحافي وتم تكبيرها، ومنها صورتين أعلاه،

وفيهما يبدو حاجباه المنزلقان وأسفلهما حاجبان آخران شعرهما خفيف، ولونهما أخف سوادا من الحاجبين الاصطناعيين.

ثم أمطروا "يوتيوب" بعشرات الفيديوهات المؤكدة نظريتهم، الى درجة أن من يكتب Trudeau eyebrow في خانة البحث بالموقع، سيجد منها العشرات بالإنجليزية، ومثلها بأي لغة حية أيضا.

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